«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

Поле смотрится не так уж плохо, ожидал худшего, судя по репортажам.

ManUchosenbosslvg

Господи, в любительских лигах Англии поля есть куда лучше, чем у «Ростова». Как УЕФА позволяет играть на нем профессиональному клубу?

PogbaUnited

Поле? Да это же ферма.

Ban

«Ростов» пересмотрел матчи с «Барсой»? Что за неженки? Любой контакт, и они уже на земле.

Irrational.

Что это вообще за вид спорта я сейчас смотрю?

Minimalist

Комментаторы утомили жаловаться на поле. «Барселону» сюда привезите.

VanGaalyTime

У них команда «бей-беги». Должны громить их дома.

Red Dreams

Вопрос: если бы вы хотели купить одного игрока «Ростова», кто бы это был?

MadMike

Тот лысоватый.

Ban

Кто-нибудь, кто хотя бы не ныряет.

KN5

Самая плюшевая русская команда из тех, что я видел.

crossy1686

Их даже тренирует русский Тони Пулис.

R.N7

А я не могу понять, как такой неатлетичный и вообще обделенный какой-либо мускулатурой игрок как Блинд – вообще оказался в футболе.

Celestiale

Вот мы и пропустили, нам теперь нужны три новых защитника. Короче, давайте не проиграем тут, и черт с ним.

Scarecrow

Тоже согласен на 1:1. Запас: гол на чужом поле и 90 минут на нормальном газоне.

septic

Ну что, теперь мы даже с «Ростовом» испытываем проблемы?

Janson

Поглядел гол «Ростова». Уважение им за отличный розыгрыш и завершение.

ken11

Судья собирается свистеть каждый раз, как их игроки грохаются на задницу, потеряв мяч?

SqueakyWeasel

У них даже форма игровая будто с 1991 года.

Mockney

«Ростову» нужно стыдиться самих себя. За столь неспортивное поведение. И у них еще и побольше шансов забить, чем у нас. Как мы докатились до этого?

Жалко смотреть на их второго номера (Калачев – прим.ред.)

Irrational.

Не понимаю этих стонов по поводу поля. Вы б видели те газоны, на которых мы рубимся в Лондонской любительской лиге. Это просто грязевые ванны! А это все-таки игроки топ-уровня, они должны играть на чем угодно.

RedTillI'mDead

Ростовчане играют, как команда бандитов. Наряду с состоянием поля, это наглядное свидетельство того, что их игровой план – выбить из равновесия физически. Абсолютно «неэтичная» команда. Теперь ясно, почему в старте начал Феллайни.

Treble_Winning

«Сток Сити» бы 5:0 победил.

Scholesgoals

Пусть все закончится вничью и я буду более чем счастлив. Ужасное судейство, кошмарное поле.

Hammerfell

Эта игра похожа на оргию в болоте, когда у всех повязки на глазах, а руки нельзя задействовать вообще.

Annihilate Now!

Как будто вернулся в 80-е.

moses

Русские фанаты странные. Будто 10 тысяч человек кричат совсем разное.

Woodzy

Требую вернуть мне обратно выброшенные из жизни два часа жизни на вот это.

pseudo_canadian

Очень хороший результат. На ОТ проблем не будет.

togg

Надеюсь, туда больше не вернемся, на этот пустырь с отстойным стадионом.

tomaldinho1

1:1 до игры меня б устроило. Но когда забиваешь, а потом пропускаешь – эмоции не те. А дома мы их уничтожим.

Hugh Jass

А что вы ожидали-то? Тяжелая еврокубковая выездная игра на плохом поле против команды с отличной домашней статистикой. Я такого и ждал. И результатом доволен.

pauldyson1uk

На таком поле все это смотрелось как матч между школьными командами. Представьте, как 11-летние парни носятся по гравийному полю, бегут просто в свободные зоны и надеются скорее уйти на перерыв.

Grunge

1:1 в Восточной Европе – отличный результат. Так же, как и худшее место для игры в футбол.

Classical Mechanic

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