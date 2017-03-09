«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

Поле смотрится не так уж плохо, ожидал худшего, судя по репортажам.
ManUchosenbosslvg
Господи, в любительских лигах Англии поля есть куда лучше, чем у «Ростова». Как УЕФА позволяет играть на нем профессиональному клубу?
PogbaUnited
Поле? Да это же ферма.
Ban
«Ростов» пересмотрел матчи с «Барсой»? Что за неженки? Любой контакт, и они уже на земле.
Irrational.
Что это вообще за вид спорта я сейчас смотрю?
Minimalist
Комментаторы утомили жаловаться на поле. «Барселону» сюда привезите.
VanGaalyTime
У них команда «бей-беги». Должны громить их дома.
Red Dreams
Вопрос: если бы вы хотели купить одного игрока «Ростова», кто бы это был?
MadMike
Тот лысоватый.
Ban
Кто-нибудь, кто хотя бы не ныряет.
KN5
Самая плюшевая русская команда из тех, что я видел.
crossy1686
Их даже тренирует русский Тони Пулис.
R.N7
А я не могу понять, как такой неатлетичный и вообще обделенный какой-либо мускулатурой игрок как Блинд – вообще оказался в футболе.
Celestiale
Вот мы и пропустили, нам теперь нужны три новых защитника. Короче, давайте не проиграем тут, и черт с ним.
Scarecrow
Тоже согласен на 1:1. Запас: гол на чужом поле и 90 минут на нормальном газоне.
septic
Ну что, теперь мы даже с «Ростовом» испытываем проблемы?
Janson
Поглядел гол «Ростова». Уважение им за отличный розыгрыш и завершение.
ken11
Судья собирается свистеть каждый раз, как их игроки грохаются на задницу, потеряв мяч?
SqueakyWeasel
У них даже форма игровая будто с 1991 года.
Mockney
«Ростову» нужно стыдиться самих себя. За столь неспортивное поведение. И у них еще и побольше шансов забить, чем у нас. Как мы докатились до этого?
Жалко смотреть на их второго номера (Калачев – прим.ред.)
Irrational.
Не понимаю этих стонов по поводу поля. Вы б видели те газоны, на которых мы рубимся в Лондонской любительской лиге. Это просто грязевые ванны! А это все-таки игроки топ-уровня, они должны играть на чем угодно.
RedTillI'mDead
Ростовчане играют, как команда бандитов. Наряду с состоянием поля, это наглядное свидетельство того, что их игровой план – выбить из равновесия физически. Абсолютно «неэтичная» команда. Теперь ясно, почему в старте начал Феллайни.
Treble_Winning
«Сток Сити» бы 5:0 победил.
Scholesgoals
Пусть все закончится вничью и я буду более чем счастлив. Ужасное судейство, кошмарное поле.
Hammerfell
Эта игра похожа на оргию в болоте, когда у всех повязки на глазах, а руки нельзя задействовать вообще.
Annihilate Now!
Как будто вернулся в 80-е.
moses
Русские фанаты странные. Будто 10 тысяч человек кричат совсем разное.
Woodzy
Требую вернуть мне обратно выброшенные из жизни два часа жизни на вот это.
pseudo_canadian
Очень хороший результат. На ОТ проблем не будет.
togg
Надеюсь, туда больше не вернемся, на этот пустырь с отстойным стадионом.
tomaldinho1
1:1 до игры меня б устроило. Но когда забиваешь, а потом пропускаешь – эмоции не те. А дома мы их уничтожим.
Hugh Jass
А что вы ожидали-то? Тяжелая еврокубковая выездная игра на плохом поле против команды с отличной домашней статистикой. Я такого и ждал. И результатом доволен.
pauldyson1uk
На таком поле все это смотрелось как матч между школьными командами. Представьте, как 11-летние парни носятся по гравийному полю, бегут просто в свободные зоны и надеются скорее уйти на перерыв.
Grunge
1:1 в Восточной Европе – отличный результат. Так же, как и худшее место для игры в футбол.
Classical Mechanic
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