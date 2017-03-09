Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

Поле смотрится не так уж плохо, ожидал худшего, судя по репортажам.

ManUchosenbosslvg

Господи, в любительских лигах Англии поля есть куда лучше, чем у «Ростова». Как УЕФА позволяет играть на нем профессиональному клубу?

PogbaUnited

Поле? Да это же ферма.

Ban

«Ростов» пересмотрел матчи с «Барсой»? Что за неженки? Любой контакт, и они уже на земле.

Irrational.

Что это вообще за вид спорта я сейчас смотрю?

Minimalist

Комментаторы утомили жаловаться на поле. «Барселону» сюда привезите.

VanGaalyTime

У них команда «бей-беги». Должны громить их дома.

Red Dreams

Вопрос: если бы вы хотели купить одного игрока «Ростова», кто бы это был?

MadMike

Тот лысоватый.

Ban

Кто-нибудь, кто хотя бы не ныряет.

KN5

Самая плюшевая русская команда из тех, что я видел.

crossy1686

Их даже тренирует русский Тони Пулис.

R.N7

А я не могу понять, как такой неатлетичный и вообще обделенный какой-либо мускулатурой игрок как Блинд – вообще оказался в футболе.

Celestiale

Вот мы и пропустили, нам теперь нужны три новых защитника. Короче, давайте не проиграем тут, и черт с ним.

Scarecrow

Тоже согласен на 1:1. Запас: гол на чужом поле и 90 минут на нормальном газоне.

septic

Ну что, теперь мы даже с «Ростовом» испытываем проблемы?

Janson

Поглядел гол «Ростова». Уважение им за отличный розыгрыш и завершение.

ken11

Судья собирается свистеть каждый раз, как их игроки грохаются на задницу, потеряв мяч?

SqueakyWeasel

У них даже форма игровая будто с 1991 года.

Mockney

«Ростову» нужно стыдиться самих себя. За столь неспортивное поведение. И у них еще и побольше шансов забить, чем у нас. Как мы докатились до этого?

Жалко смотреть на их второго номера (Калачев – прим.ред.)

Irrational.

Не понимаю этих стонов по поводу поля. Вы б видели те газоны, на которых мы рубимся в Лондонской любительской лиге. Это просто грязевые ванны! А это все-таки игроки топ-уровня, они должны играть на чем угодно.

RedTillI'mDead

Ростовчане играют, как команда бандитов. Наряду с состоянием поля, это наглядное свидетельство того, что их игровой план – выбить из равновесия физически. Абсолютно «неэтичная» команда. Теперь ясно, почему в старте начал Феллайни.

Treble_Winning

«Сток Сити» бы 5:0 победил.

Scholesgoals

Пусть все закончится вничью и я буду более чем счастлив. Ужасное судейство, кошмарное поле.

Hammerfell

Эта игра похожа на оргию в болоте, когда у всех повязки на глазах, а руки нельзя задействовать вообще.

Annihilate Now!

Как будто вернулся в 80-е.

moses

Русские фанаты странные. Будто 10 тысяч человек кричат совсем разное.

Woodzy

Требую вернуть мне обратно выброшенные из жизни два часа жизни на вот это.

pseudo_canadian

Очень хороший результат. На ОТ проблем не будет.

togg

Надеюсь, туда больше не вернемся, на этот пустырь с отстойным стадионом.

tomaldinho1

1:1 до игры меня б устроило. Но когда забиваешь, а потом пропускаешь – эмоции не те. А дома мы их уничтожим.

Hugh Jass

А что вы ожидали-то? Тяжелая еврокубковая выездная игра на плохом поле против команды с отличной домашней статистикой. Я такого и ждал. И результатом доволен.

pauldyson1uk

На таком поле все это смотрелось как матч между школьными командами. Представьте, как 11-летние парни носятся по гравийному полю, бегут просто в свободные зоны и надеются скорее уйти на перерыв.

Grunge

1:1 в Восточной Европе – отличный результат. Так же, как и худшее место для игры в футбол.

Classical Mechanic

Видеообзор матча «Ростов» – «МЮ»

«Ростов» – он же из Москвы, да?». Как болельщики «МЮ» реагировали на жеребьевку Лиги Европы

«Не собираюсь подражать Роналду». Незаметный герой «Манчестер Юнайтед», которого обожает Моуринью

Лига Европы Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Моуринью Жозе
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rogue
1489094231
Так и кто еще неженки, одно нытье про поле, ути-пути...
Ответить
ufos73
1489095312
У них своя правда, и эта правда, то же правда... Развеселил комент про ферму, все таки колхоз, он и в Англии колхоз, хоть и называется ферма ))))
Ответить
Argon
1489096311
После этих комментов вдвойне хочется пожелать Ростову укатать этих уродов на их лужайке.
Ответить
NighteMare
1489098149
Мда комменты конечно обидные, дай Бог ростову пройти дальше и заставить заткнуться английских фанатов
Ответить
loko-the_best
1489099261
Посмотрим, как эти бабы будут после ответки плакать, когда Ростов чудо сотворит.
Ответить
sochi-2013
1489119537
Есть и адекватные, но большинство уровня ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА
Ответить
FanatSerj
1489131869
Удивляют комменты на счет судейства, они в попу арбитра должны целовать, что пол команды Ростова на желтые карточки подсадил сразу же.
Ответить
STAFOR13
1489133140
Сток Сити победил 5 0... жесть, вообще в футболе нешарят, Ростов выйграл у Баварии в этом сезоне, на равных играл с Атлетико, что там говорить выигрывал довольно хорошие клубы Аякс, ПСВ, Андерлехт, при этом клуб стоит в 25 раз меньше чем Бавария, Атлетико, Ростов молодцы, тогда как они сказали про Сток пускай подумают как бы их Бавария изнасиловала и Атлетико разорвал и люди не плакали что поле плохое после матча, настоящие профи.
Ответить
Kurt Broot
1489134072
удачи МУЖИКам в англии.
Ответить
Lera_Sve
1489140968
Боже, что за нытье К ним так с душой отнеслись, а они Диванные аналитики
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+