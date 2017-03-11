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    «Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке


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    Голосов: 4
    11.03.2017 15:25
    Тульский «Арсенал» уверенно выиграл у «Урала» (2:0). Голкипера екатеринбургской команды обвиняют в обоих пропущенных голах. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как «Урал» снова угодил в скандал о возможном договорном матче.

    Сумасшедшее спасение «Урала» в кубковом матче с «Краснодаром» дало команде героический образ. Тогда коллектив Тарханова отыгрался со счета 0:3, а затем вырвал победу в серии пенальти. Вратарь Николай Заболотный стал главным героем послематчевых ударов, позволив «Уралу» пройти в следующий раунд Кубка России. Об «Урале» снова заговорили хорошо, хотя еще недавно команду подозревали в договорном матче.

    В игре с «Тереком» чудил голкипер Дмитрий Арапов. Резонанс получился настолько большим, что вся страна накинулась на оборону «Урала» и странное поведение Арапова. Скандалы, интриги, расследования – для российского футбола это явление становится уже нормальным. «Урал» никто наказывать не стал, потому что ничего доказать так и не смогли. Теперь же возникло новое странное дело.

    В матче между тульским «Арсеналом» и «Уралом» фаворитом выглядели именно гости. Команда Тарханова, удачно проведя встречу Кубка России, подходила к матчу в хорошем настроении. Тем более что «Арсенал» в турнирной таблице давно сидит в зоне вылета. Однако футболисты Кирьякова сумели забить два безответных мяча. В нескольких моментах «Арсенал» вытащил Владимир Габулов, а вот голкипер «Урала» Заболотный явно допустил несколько промашек. Теперь страна подозревает вратаря в том, что он специально пропускал голы. Бывший голкипер Руслан Нигматуллин бомбанул в Twitter.

    «На месте Тарханова я бы предоставил Коле Заболотному отпуск. На днях у него родилась вторая дочка. По телекартинке видел, что он немного не в себе. Может, не выспался. Если бы оттолкнулся сильнее в эпизоде с пенальти, то отбил бы. В моменте со вторым голом, конечно, надо было реагировать. Я уверен, что Коля ничего такого не мог сделать… Как это может быть, что Заболотный специально не хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – высказался президент «Урала» Григорий Иванов.

    «Возможно, сказалось волнение. У него дочка родилась перед этим. Не верю, что Заболотный мог пропускать от «Арсенала» специально. Россия всегда полна слухами», – отреагировал главный тренер клуба Александр Тарханов.

    «Арсенал» в скандалах участвовать не хочет, а потому выступил с заявлением, что матч был честным. Об этом уверенно заговорил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. Однако вокруг матча «Урала» снова нависло черное облако. Футболистов клуба теперь готовы подозревать во всех грехах, а «Урал» рискует вылететь из РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 мая 2017, 14:08

      Какой позор на мою седую голову! Особый привет Г. И.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 13 марта 2017, 00:26

      Нигматуллин что лезет языком . Я помню его странные голы которые он пропускал в 90-е . Наверное то же договорные были ???

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2017, 09:53

      Как уже надоели бесполезные разговоры о договорняках! Уличили? Проведите расследование! Накажите! Огласите вердикт! Да такой, чтобы клуб разорился и другим неповадно было! А эти разговоры, что вратарь не хотел ловить, руки не вытянул и т.д.-это все треп! Тогда давайте клеймо продажного (в данном случае гонорар от Кореи или Алжира) повесим Акинфееву за гол с центра поля! Он же обязан был ловить этот мяч? Ну не захотел! Гильерме за гол с углового от Кубани-обязан был ловить! Наваса Гинер купил перед игрой с Мордовией-2 ляпа-гол и пеналь (что стоило Ростову потерю "золота", а ЦСКА стал чемпионом)! В нашем футболе все продается и все покупается! Только никто и ничего не хочет предпринимать и никому это не нужно! Там "крутится" бешенное бабло! И если кто-то туда сунется, то отправится следом за Листьевым ......! А в прессе это только треп, так как писать больше не о чем! Прессе нужны жареные сплетни!

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      Рейтинг: +2037

      Алексей61 11 марта 2017, 21:30

      Руководство Урала рубит бабки в РФПЛ, и надо успеть срубить не мало, в ФНЛ так не платят)

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      Рейтинг: +264

      dimid 11 марта 2017, 21:26

      однозначно слив, на повторах видно нелепую актерскую игру футболистов урала.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > dimid 13 марта 2017, 00:36

      Ну если только на ваших личных повторах то наверное да .

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      Рейтинг: +96

      Шарапов 11 марта 2017, 18:48

      1:52 сразу после гола - баннер за воротами АО"НПО "СПЛАВ".......символично...

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 марта 2017, 16:23

      А с Краснодаром не договорняк ?????

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 марта 2017, 15:22

      если разбирать все досконально то все матчи в нашем чемпионате договорные.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 марта 2017, 14:07

      как говорится нету тела нету дела -или не пойман не вор а так каждый решает сам для себя

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      Рейтинг: -3

      lihindic 11 марта 2017, 13:17

      ну не знаю

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