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  • Тарханов: «Не верю, что Заболотный мог пропустить от «Арсенала» специально, возможно, сказалось волнение»

Тарханов: «Не верю, что Заболотный мог пропустить от «Арсенала» специально, возможно, сказалось волнение»

11 марта 2017, 15:22
3

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов не верит в осознанность действий голкипера Николая Заболотного в моментах с пропущенными голами в поединке 19-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:2). По мнению специалиста, на страже ворот попросту могло сказаться волнение из-за рождения дочери.

Во время матча экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поставил под сомнение квалификацию голкипера «шмелей», написав на своей странице в Twitter: «Заболотный не особо хочет сегодня ловить...»

«У него дочка родилась перед этим, может, волнение было. Второй мяч тоже такой, не скажу, что тяжелый был. В пенальти он немного не угадал и не достал, а во втором голе не такой сильный удар головой был.

Верю ли я в то, что Заболотный мог пропустить осознанно? Да нет, всегда Россия полна слухами. Надо сказать, что «Арсенал» – хорошая команда, взяли хороших игроков зимой. Плюс играли дома – выложились все, а нам этого не хватило.

Как я могу сейчас сказать, как мы поступим с Заболотным? Сегодня мы добираемся до Екатеринбурга. Завтра будут тренироваться те, кто не играл, ребята, которые играли, отдохнут, а 13-го числа начнем готовиться к «Рубину», – сказал Тарханов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Заболотный провел 14 матчей, пропустив 16 мячей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Урал Заболотный Николай Тарханов Александр
Комментарии (3)
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семёнычев
1489237278
когда у меня родился сын, командир нашей эскадрильи сказал:- Всё равно ведь нажрётесь.. Но, чтобы завтра по вашим рожам и движениям ничего не было заметно!!! Видимо Заболотный один отмечал день рождения, если только на него одного у Тарханова закрались подозрения))
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пряник929
1489237489
он просто активней всех обмывал копытца...
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nemolod
1489256523
Очень просто в проигрыше обвинить вратаря,а где остальные игроки были и почему на пропущенные мячи не ответили голами или они тоже нарочно не забивали?
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