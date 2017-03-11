Нигматуллин усомнился в квалификации голкипера «Урала» Заболотного

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал понять, что игра голкипера «Урала» Николая Заболотного в матче 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2) заставила усомниться в его квалификации.

«Заболотный не особо хочет сегодня ловить...», – написал Нигматуллин на своей странице в Twitter.

– Если не секрет, что вы имели в виду? – вопрос Нигматуллину.

– В этом матче я просто усомнился в квалификации голкипера «Урала», вот и все. Какие-то другие выводы делать не хочу. Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу.