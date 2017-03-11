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    Нигматуллин усомнился в квалификации голкипера «Урала» Заболотного

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал понять, что игра голкипера «Урала» Николая Заболотного в матче 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2) заставила усомниться в его квалификации.

    «Заболотный не особо хочет сегодня ловить...», – написал Нигматуллин на своей странице в Twitter.

    – Если не секрет, что вы имели в виду? – вопрос Нигматуллину.

    – В этом матче я просто усомнился в квалификации голкипера «Урала», вот и все. Какие-то другие выводы делать не хочу. Нет желания устраивать бурю в пустыне. Смотрел игру и немного пожалел, что выбрал именно эту встречу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 01:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 11 марта 2017, 10:19

      Если команда позволяет сопернику "расстреливать" своего вратаря.то тут и два "Акинфеевых" в воротах не помогут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 11 марта 2017, 08:35

      Походу Урал опять начал очки продовать

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 11 марта 2017, 07:54

      да норм он вратарь !! просто не его день вчера был )))

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 марта 2017, 06:37

      да вообще провал, прямому конкуренту проигрывать...

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 марта 2017, 03:39

      Мде

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