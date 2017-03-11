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    Президент «Урала»: «По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России высказал мнение об игре голкипера екатеринбургской команды Николая Заболотного. Стоит отметить, что российские болельщики заподозрили вратаря в том, что тот специально пропускал мячи.

    «Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск. Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять – жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.

    В эпизоде с пенальти – если бы оттолкнулся сильнее – отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых.

    Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С «Краснодаром» два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти «Твиттеры», верю в нашу команду. Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 11 марта 2017, 12:25

      Пенальти-это вообще тяжелое испытание для вратаря,а второй гол и лучший вратарь Европы не смог бы взять-мяч полетел диагональю в дальний угол впритирку со штангой ,причем из кучи игроков!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 марта 2017, 10:57

      Походу с Колей вся команда копытца обмывала... футбол недалеко ушел от обычной жизни...

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