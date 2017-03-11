Президент «Урала»: «По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России высказал мнение об игре голкипера екатеринбургской команды Николая Заболотного. Стоит отметить, что российские болельщики заподозрили вратаря в том, что тот специально пропускал мячи.

«Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск. Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять – жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.

В эпизоде с пенальти – если бы оттолкнулся сильнее – отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых.

Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С «Краснодаром» два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти «Твиттеры», верю в нашу команду. Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – сказал Иванов.