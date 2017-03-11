«Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке

Сумасшедшее спасение «Урала» в кубковом матче с «Краснодаром» дало команде героический образ. Тогда коллектив Тарханова отыгрался со счета 0:3, а затем вырвал победу в серии пенальти. Вратарь Николай Заболотный стал главным героем послематчевых ударов, позволив «Уралу» пройти в следующий раунд Кубка России. Об «Урале» снова заговорили хорошо, хотя еще недавно команду подозревали в договорном матче.

В игре с «Тереком» чудил голкипер Дмитрий Арапов. Резонанс получился настолько большим, что вся страна накинулась на оборону «Урала» и странное поведение Арапова. Скандалы, интриги, расследования – для российского футбола это явление становится уже нормальным. «Урал» никто наказывать не стал, потому что ничего доказать так и не смогли. Теперь же возникло новое странное дело.

В матче между тульским «Арсеналом» и «Уралом» фаворитом выглядели именно гости. Команда Тарханова, удачно проведя встречу Кубка России, подходила к матчу в хорошем настроении. Тем более что «Арсенал» в турнирной таблице давно сидит в зоне вылета. Однако футболисты Кирьякова сумели забить два безответных мяча. В нескольких моментах «Арсенал» вытащил Владимир Габулов, а вот голкипер «Урала» Заболотный явно допустил несколько промашек. Теперь страна подозревает вратаря в том, что он специально пропускал голы. Бывший голкипер Руслан Нигматуллин бомбанул в Twitter.

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«На месте Тарханова я бы предоставил Коле Заболотному отпуск. На днях у него родилась вторая дочка. По телекартинке видел, что он немного не в себе. Может, не выспался. Если бы оттолкнулся сильнее в эпизоде с пенальти, то отбил бы. В моменте со вторым голом, конечно, надо было реагировать. Я уверен, что Коля ничего такого не мог сделать… Как это может быть, что Заболотный специально не хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – высказался президент «Урала» Григорий Иванов.

«Возможно, сказалось волнение. У него дочка родилась перед этим. Не верю, что Заболотный мог пропускать от «Арсенала» специально. Россия всегда полна слухами», – отреагировал главный тренер клуба Александр Тарханов.

«Арсенал» в скандалах участвовать не хочет, а потому выступил с заявлением, что матч был честным. Об этом уверенно заговорил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. Однако вокруг матча «Урала» снова нависло черное облако. Футболистов клуба теперь готовы подозревать во всех грехах, а «Урал» рискует вылететь из РФПЛ.

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