Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке

«Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке

Сумасшедшее спасение «Урала» в кубковом матче с «Краснодаром» дало команде героический образ. Тогда коллектив Тарханова отыгрался со счета 0:3, а затем вырвал победу в серии пенальти. Вратарь Николай Заболотный стал главным героем послематчевых ударов, позволив «Уралу» пройти в следующий раунд Кубка России. Об «Урале» снова заговорили хорошо, хотя еще недавно команду подозревали в договорном матче.

В игре с «Тереком» чудил голкипер Дмитрий Арапов. Резонанс получился настолько большим, что вся страна накинулась на оборону «Урала» и странное поведение Арапова. Скандалы, интриги, расследования – для российского футбола это явление становится уже нормальным. «Урал» никто наказывать не стал, потому что ничего доказать так и не смогли. Теперь же возникло новое странное дело.

В матче между тульским «Арсеналом» и «Уралом» фаворитом выглядели именно гости. Команда Тарханова, удачно проведя встречу Кубка России, подходила к матчу в хорошем настроении. Тем более что «Арсенал» в турнирной таблице давно сидит в зоне вылета. Однако футболисты Кирьякова сумели забить два безответных мяча. В нескольких моментах «Арсенал» вытащил Владимир Габулов, а вот голкипер «Урала» Заболотный явно допустил несколько промашек. Теперь страна подозревает вратаря в том, что он специально пропускал голы. Бывший голкипер Руслан Нигматуллин бомбанул в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«На месте Тарханова я бы предоставил Коле Заболотному отпуск. На днях у него родилась вторая дочка. По телекартинке видел, что он немного не в себе. Может, не выспался. Если бы оттолкнулся сильнее в эпизоде с пенальти, то отбил бы. В моменте со вторым голом, конечно, надо было реагировать. Я уверен, что Коля ничего такого не мог сделать… Как это может быть, что Заболотный специально не хотел ловить мячи? Я верю в Колю», – высказался президент «Урала» Григорий Иванов.

«Возможно, сказалось волнение. У него дочка родилась перед этим. Не верю, что Заболотный мог пропускать от «Арсенала» специально. Россия всегда полна слухами», – отреагировал главный тренер клуба Александр Тарханов.

«Арсенал» в скандалах участвовать не хочет, а потому выступил с заявлением, что матч был честным. Об этом уверенно заговорил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов. Однако вокруг матча «Урала» снова нависло черное облако. Футболистов клуба теперь готовы подозревать во всех грехах, а «Урал» рискует вылететь из РФПЛ.

[poll id=1182]

Россия. Премьер-лига Арсенал Урал Заболотный Николай
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lihindic
1489227421
ну не знаю
Ответить
giluxa1963
1489230437
как говорится нету тела нету дела -или не пойман не вор а так каждый решает сам для себя
Ответить
mihail1980
1489234946
если разбирать все досконально то все матчи в нашем чемпионате договорные.
Ответить
Юрэс
1489238580
А с Краснодаром не договорняк ?????
Ответить
Шарапов
1489247325
1:52 сразу после гола - баннер за воротами АО"НПО "СПЛАВ".......символично...
Ответить
dimid
1489256772
однозначно слив, на повторах видно нелепую актерскую игру футболистов урала.
Ответить
Алексей61
1489257002
Руководство Урала рубит бабки в РФПЛ, и надо успеть срубить не мало, в ФНЛ так не платят)
Ответить
Serjoga
1489301627
Как уже надоели бесполезные разговоры о договорняках! Уличили? Проведите расследование! Накажите! Огласите вердикт! Да такой, чтобы клуб разорился и другим неповадно было! А эти разговоры, что вратарь не хотел ловить, руки не вытянул и т.д.-это все треп! Тогда давайте клеймо продажного (в данном случае гонорар от Кореи или Алжира) повесим Акинфееву за гол с центра поля! Он же обязан был ловить этот мяч? Ну не захотел! Гильерме за гол с углового от Кубани-обязан был ловить! Наваса Гинер купил перед игрой с Мордовией-2 ляпа-гол и пеналь (что стоило Ростову потерю "золота", а ЦСКА стал чемпионом)! В нашем футболе все продается и все покупается! Только никто и ничего не хочет предпринимать и никому это не нужно! Там "крутится" бешенное бабло! И если кто-то туда сунется, то отправится следом за Листьевым ......! А в прессе это только треп, так как писать больше не о чем! Прессе нужны жареные сплетни!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1489353986
Нигматуллин что лезет языком . Я помню его странные голы которые он пропускал в 90-е . Наверное то же договорные были ???
Ответить
zenitforever2015
1495796898
Какой позор на мою седую голову! Особый привет Г. И.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+