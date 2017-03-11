«Арсенал»: «Поднявшийся шум неприятен, мы провели с «Уралом» честный матч»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выразил уверенность, что матч 19-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0) не носил договорного характера. Напомним, ранее российские болельщики заподозрили вратаря екатеринбургской команды Николая Заболотного в том, что тот специально пропускал мячи.

– Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения?

– Я увидел красивую игру «Арсенала», приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников – только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков «Арсенала». Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.

– Считаете, что «Оскара» за красоту этот матч не заслужил?

– «Оскара» мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ.