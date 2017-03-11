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    «Арсенал»: «Поднявшийся шум неприятен, мы провели с «Уралом» честный матч»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов выразил уверенность, что матч 19-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0) не носил договорного характера. Напомним, ранее российские болельщики заподозрили вратаря екатеринбургской команды Николая Заболотного в том, что тот специально пропускал мячи.

    – Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения?

    – Я увидел красивую игру «Арсенала», приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась. А проблемы вратаря соперников – только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

    Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков «Арсенала». Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей.

    – Считаете, что «Оскара» за красоту этот матч не заслужил?

    – «Оскара» мы с удовольствием получим по итогам сезона от тульских болельщиков, после того, как сохраним место в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 07:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 марта 2017, 13:37

      Мне вообще не понятен наш футбол Урал так играет с краснодаром и проигрывает безликому Арсеналу - и вообще где Тарханов игры мутные - спец по выводу команд из болота

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 11 марта 2017, 11:26

      Футбола нет! Все метут бабло.Кто как , у кого красивше получается, у кого более явно.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 марта 2017, 11:03

      А по хорошему пусть кипера тащат на детектор лжи, но Урал играл хуже..

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 марта 2017, 11:01

      Эта буча в отместку за продажного судью в Оренбурге, чтобы Арсенал не наседал, отвлекают..

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2017, 08:30

      Договорняк однозначно! Урал бабло метёт:)))

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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 марта 2017, 08:28

      Буки подымают шумиху

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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 марта 2017, 08:27

      Интересная шумиха подымается!!!

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 11 марта 2017, 07:55

      ого какие разговоры идут )))

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