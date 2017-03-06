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    «Ростов», «Терек» и другие худшие команды в истории чемпионата России


    3.5
    Голосов: 8
    06.03.2017 12:20
    «Томь» безнадежно болтается на дне турнирной таблицы и может обновить антирекорд Премьер-лиги по набранным очкам. «Бомбардир» рассказывает, кто еще в чемпионате России выглядел плохо даже на фоне аутсайдеров.

    «Терек»

    Год: 2005

    Очков: 14

    Начался 2005-й для грозненцев радостно: команда вышла в Премьер-Лигу, получила место в Кубке УЕФА через победу в Кубке России. Но в новом сезоне дела у клуба пошли сразу не так. «Терек» влетал всем подряд, играл и вовсе в Пятигорске, а в Кубке УЕФА закончил выступление в первом раунде, уступив по сумме двух встреч «Базелю».

    Помимо этого, чеченская команда, понимая, что по спортивному принципу им в высшем дивизионе не остаться, предпринимала какие-то дикие действия. Сначала клуб написал письмо президенту о том, что команду засуживают в каждом матче. А затем вице-президент клуба Хайдар Алханов предложил расширить Премьер-лигу до 18-ти команд: «Мы выступаем с таким предложением не из-за того, что сами находимся в отчаянном положении, а потому что искренне считаем: 16 команд для такой большой страны, как Россия, слишком мало. ФИФА рекомендует, чтобы в высшем дивизионе играло 18 команд».

    Рассматривать эту идею не стали, а помимо того, что «Терек» финишировал на последнем месте в таблице, с команды еще сняли шесть очков за трансфер Огнена Коромана, поскольку деньги за переход футболиста не были выплачены «Крыльям Советам» в срок.

    «Шинник»

    Год: 2006

    Очков: 11

    «Дэвид Бекхэм раздавал автографы болельщикам и случайно подписал контракт с ярославским «Шинником», − такой анекдот гулял по стране в двухтысячные. И тогда он был очень в тему.

    «Шинник» неудачно начал сезон-2006, неоднократно проигрывал командам по 1:5 и по 1:6, а на трибунах в Ярославле за «безудержным весельем» наблюдало максимум тысяча человек. За весь второй круг чемпионата ярославцы набрали всего три очка, при этом одна из ничьих пришлась на домашнюю встречу со «Спартаком», и, возможно, именно эта потеря очков не позволила красно-белым завоевать чемпионский титул.

    Олег Долматов, не выдержав этого безумия, ушел из команды по ходу сезона. «Шинник» писал письма Мутко и просил обратить внимание на судейство, а на матч в Санкт-Петербург, когда земные силы им уже не помогали, ярославцы взяли с собой батюшку. Он освятил раздевалку «Шинника», а первый тайм наблюдал с бровки поля. Правда, во второй половине матча он кромку покинул, и «Зенит» в той игре победил.

    «Ростов»

    Год: 2007

    Очков: 18

    Это сейчас «Ростов» отжигает в еврокубках, а десять лет назад команда почти весь сезон провела на последнем месте, одержав всего две победы, при том, что одну из них – в последнем туре, когда это уже ничего не значило. Рулил с середины сезона тогда Олег Долматов − тот самый, который не отчаялся после работы в Ярославле. Но и здесь у него не сложилось.

    У «Ростова» было много ничьих, и после каждой первый тренер Сергей Балахнин говорил на пресс-конференциях одно и тоже: «Надеемся, что этот результат поможет нам выкарабкаться». Интересно, что в команду из Ростова-на-Дону специалист приходил пять раз и в четырех из них – чтобы спасти команду. Тогда это срабатывало.

    Но не в 2007-м. Когда Балахнин уходил, никто в городе не расстроился по этому поводу. Зато, когда руководство хотело убрать по ходу сезона Долматова, фанаты выступили в адрес поддержки тренера, и ему дали доработать сезон, а затем вернуть команду в Премьер-лигу.

    «Химки»

    Год: 2009

    Очков: 10

    Константин Сарсания, размявшись в качестве тренера в «Спортакадемклубе» и параллельно совмещая работу в «Зените», перебрался в «Химки». Функционер считал этот проект перспективным, но, когда команда проигрывала всем подряд, Сарсания завуалировано открыл причины провала: «Когда приходил, мы оговаривали определенные моменты, которым не суждено было сбыться в силу ряда обстоятельств». К слову, «Химки» были самыми бедным клубом лиги, а дополнительные средства ушли не на приобретение новых футболистов.

    Перед тем, как подать в отставку, Сарсания обратился за бесплатными тренерскими консультациями к Дику Адвокату, с которым он как раз знаком по работе в петербургском клубе. Через месяц тренера в «Химках» уже не было. Сезон команда заканчивала с Игорем Чугайновым, а пропустила она больше всех из нашего списка – 64 гола.

    Шли разговоры, что клуб могут переформировать в «Динамо-Химки», который был бы фарм-клубом бело-голубых и выступал во втором дивизионе. Но администрация города успокоила болельщиков – деньги на выступления в первом дивизионе найдут. Но вряд ли это сильно утешило фанатов, которые на последнем матче сезона против «Локомотива» вывесили баннер: «Всем спасибо, все свободны».

    Вожак Тихонов, бомбардир Широков и разгром «Спартака». Помните ли вы лучший сезон «Химок»

    «Сибирь»

    Год: 2010

    Очков: 20

    Новосибирская команда ворвалась в Премьер-лигу как полуфиналист Кубка России. Сибиряки тогда обыграли «Аланию», пробились в финал с «Зенитом», проиграли ему, но все равно не расстроились, потому что попали в еврокубки. В итоге «Сибирь» прошла в Лиге Европы «Аполлон», а затем попала на ПСВ. В первом матче новосибирцы сенсационно обыграли голландцев со счетом 1:0, а вот в гостях ничего противопоставить не могли – 0:5.

    Эти четыре матча – самое яркое, что случилось с командой в том году. Как и полагается аутсайдеру, клуб и его болельщики жаловались на судейство, а вылет из еврокубков добавил психологического опустошения команды.

    Плюс с клубом происходили совсем курьезные ситуации. Например, после поездки в Ларнаку «Сибирь» должна была полететь через Шерементьево в Новосибирск на игру с «Сатурном», но команда опоздала. Самолет улетел без футболистов и тренерского штаба, а на ближайшие рейсы билеты давно закончились. Сибиряки попросили РФПЛ о переносе матча, но получили отказ. Игру внезапно спас «Сатурн», который взял соперника к себе в самолет. А обратно из Новосибирска увез себе три очка. Оказалось, для «Сибири» тот самолет летел в ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов», ФК «Шинник», ФК «Терек», ФК «Сибирь», ФК «Химки»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 марта 2017, 16:49

      Итак, всё ясно. Переферийнные команды дерьмо, а вот ЦСКА с двумя евреями во главе, гордость российского футбола. А не пожелал бы автор для сравнения привести бюджеты этих клубов и ЦСКА. И почему бы не вспомнить русского Моуринью, Слуцкого (не к ночи будет упомянут) и его достижения в европейских турнирах и на посту главного тренера сборной и за одним феноменального вратаря, установившего вечный рекорд в Европе. Чтобы далеко не углубляться в историю расписал бы автор и нынешние достижения наших клубов миллионеров ЦСКА и Зенита в евро кубках. Правда, если он это сделает, могут и выгнать с работы.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 19:05

      а Томь мне например жалко.....

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 6 марта 2017, 19:03

      Из названия статейки, понял автора, что лучший клуб Спартак. Посыл ясен, этот высер даже читать не стал. Автор невежественно отрыгнул на российский футбол. Таким писакам следует понимать, что "худшим" клуб становится, из-за тяжелого финансового положения. Из-за чего этот клуб покидают лучшие игроки и уходят зачастую в столичные клубы. На мой взгляд, худшим является клуб, который каждый год сжирает огромный финансовый бюджет, и при этом не выигрывает ни одного трофея.

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      Рейтинг: +38

      d_joker > Бестолковый 6 марта 2017, 20:19

      Ты реально бестолковый!!!При чем здесь Спартак!!!Или у тебя жгет в одном месте от Великого и Могучего!!!!))((

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > d_joker 6 марта 2017, 20:38

      Великий и могучий у тебя на аве ещё русский язык велик и могуч,а тот высер всегда был и будет им

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > d_joker 6 марта 2017, 21:52

      при том что это самый бестолковый клуб за всю историю страны

      0
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      Рейтинг: +38

      d_joker > zra78 7 марта 2017, 10:51

      И они тоже такие!!Но при чем здесь Спартак???А?

      -1
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      Рейтинг: +38

      d_joker > giluxa1963 7 марта 2017, 10:52

      Это лучшие что есть в стране из футбола!!!

      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 марта 2017, 17:45

      Задумка статьи интересная... но содержание плохенькое.........

      3
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 6 марта 2017, 17:25

      Статья показывает наш настоящий футбол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 6 марта 2017, 17:23

      как я понял Щербаков написал эту статейку... только к чему она? совсем не в тему...))) сразу видно ,что чел. писать не умеет... перебирает старый материал,но не более... олень он,одним словом...

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 6 марта 2017, 17:22

      жаль,что нельзя "журналистов" банить...

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 6 марта 2017, 13:45

      Заголовок немного поправил бы, не худшие, а показавшие худший результат.
      А вот худшие команды это те, которые накачиваются деньгами гос. компаний, раздувают зарплаты бездарям и дармоедам, и отлетают от АЕКов и Андерлехтов, т.е. от команд, заведомо с более низким классом игроков (хотя тут как посмотреть).

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > and4ever86 6 марта 2017, 14:59

      И правда...Идиотский заголовок...Не пойму зачем эта статья вообще вышла???

      2
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > and4ever86 6 марта 2017, 15:12

      Определение "заведомо с более низким классом игроков" - ой, как не правильное. Точнее было бы "с несравнимо меньшей зарплатой". Да и с какого перепоя мы присвоили им высший класс?

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > serppion 6 марта 2017, 15:58

      Согласен. Если го8но получает почти 4 млн. евро в год это не делает его слитком золота. Го8но есть го8но, и им остается до конца своей бесполезной карьеры. Го8но ездит по встречке, бухает в Монако, после позорного вылета с евро, а игроки "более высокого класса" делают дубль, ну или хотя бы регулярно забивают и показывают высокий уровень игры!
      Так что согласен с тобой! На все 100!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 марта 2017, 13:28

      Тюмень в 98-ом набрала всего 8 очков за сезон .

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > Кlaksvikar Ittrotarselag 6 марта 2017, 17:21

      просто журналист Щербаков,а точнее он не журналист,а помойная яма...)))

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      Рейтинг: +2336

      den161 6 марта 2017, 13:08

      пестец статья...... А динамо в прошлом сезоне в ФНЛ вылетело, и че??? Че за бред, и к чему такие статьи вообще...

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > den161 6 марта 2017, 17:44

      и про Торпедо забыли=)) и про непрофинансированый Сатурн

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