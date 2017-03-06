«Ростов», «Терек» и другие худшие команды в истории чемпионата России

«Терек»

Год: 2005

Очков: 14

Начался 2005-й для грозненцев радостно: команда вышла в Премьер-Лигу, получила место в Кубке УЕФА через победу в Кубке России. Но в новом сезоне дела у клуба пошли сразу не так. «Терек» влетал всем подряд, играл и вовсе в Пятигорске, а в Кубке УЕФА закончил выступление в первом раунде, уступив по сумме двух встреч «Базелю».

Помимо этого, чеченская команда, понимая, что по спортивному принципу им в высшем дивизионе не остаться, предпринимала какие-то дикие действия. Сначала клуб написал письмо президенту о том, что команду засуживают в каждом матче. А затем вице-президент клуба Хайдар Алханов предложил расширить Премьер-лигу до 18-ти команд: «Мы выступаем с таким предложением не из-за того, что сами находимся в отчаянном положении, а потому что искренне считаем: 16 команд для такой большой страны, как Россия, слишком мало. ФИФА рекомендует, чтобы в высшем дивизионе играло 18 команд».

Рассматривать эту идею не стали, а помимо того, что «Терек» финишировал на последнем месте в таблице, с команды еще сняли шесть очков за трансфер Огнена Коромана, поскольку деньги за переход футболиста не были выплачены «Крыльям Советам» в срок.

«Шинник»

Год: 2006

Очков: 11

«Дэвид Бекхэм раздавал автографы болельщикам и случайно подписал контракт с ярославским «Шинником», − такой анекдот гулял по стране в двухтысячные. И тогда он был очень в тему.

«Шинник» неудачно начал сезон-2006, неоднократно проигрывал командам по 1:5 и по 1:6, а на трибунах в Ярославле за «безудержным весельем» наблюдало максимум тысяча человек. За весь второй круг чемпионата ярославцы набрали всего три очка, при этом одна из ничьих пришлась на домашнюю встречу со «Спартаком», и, возможно, именно эта потеря очков не позволила красно-белым завоевать чемпионский титул.

Олег Долматов, не выдержав этого безумия, ушел из команды по ходу сезона. «Шинник» писал письма Мутко и просил обратить внимание на судейство, а на матч в Санкт-Петербург, когда земные силы им уже не помогали, ярославцы взяли с собой батюшку. Он освятил раздевалку «Шинника», а первый тайм наблюдал с бровки поля. Правда, во второй половине матча он кромку покинул, и «Зенит» в той игре победил.

«Ростов»

Год: 2007

Очков: 18

Это сейчас «Ростов» отжигает в еврокубках, а десять лет назад команда почти весь сезон провела на последнем месте, одержав всего две победы, при том, что одну из них – в последнем туре, когда это уже ничего не значило. Рулил с середины сезона тогда Олег Долматов − тот самый, который не отчаялся после работы в Ярославле. Но и здесь у него не сложилось.

У «Ростова» было много ничьих, и после каждой первый тренер Сергей Балахнин говорил на пресс-конференциях одно и тоже: «Надеемся, что этот результат поможет нам выкарабкаться». Интересно, что в команду из Ростова-на-Дону специалист приходил пять раз и в четырех из них – чтобы спасти команду. Тогда это срабатывало.

Но не в 2007-м. Когда Балахнин уходил, никто в городе не расстроился по этому поводу. Зато, когда руководство хотело убрать по ходу сезона Долматова, фанаты выступили в адрес поддержки тренера, и ему дали доработать сезон, а затем вернуть команду в Премьер-лигу.

«Химки»

Год: 2009

Очков: 10

Константин Сарсания, размявшись в качестве тренера в «Спортакадемклубе» и параллельно совмещая работу в «Зените», перебрался в «Химки». Функционер считал этот проект перспективным, но, когда команда проигрывала всем подряд, Сарсания завуалировано открыл причины провала: «Когда приходил, мы оговаривали определенные моменты, которым не суждено было сбыться в силу ряда обстоятельств». К слову, «Химки» были самыми бедным клубом лиги, а дополнительные средства ушли не на приобретение новых футболистов.

Перед тем, как подать в отставку, Сарсания обратился за бесплатными тренерскими консультациями к Дику Адвокату, с которым он как раз знаком по работе в петербургском клубе. Через месяц тренера в «Химках» уже не было. Сезон команда заканчивала с Игорем Чугайновым, а пропустила она больше всех из нашего списка – 64 гола.

Шли разговоры, что клуб могут переформировать в «Динамо-Химки», который был бы фарм-клубом бело-голубых и выступал во втором дивизионе. Но администрация города успокоила болельщиков – деньги на выступления в первом дивизионе найдут. Но вряд ли это сильно утешило фанатов, которые на последнем матче сезона против «Локомотива» вывесили баннер: «Всем спасибо, все свободны».

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«Сибирь»

Год: 2010

Очков: 20

Новосибирская команда ворвалась в Премьер-лигу как полуфиналист Кубка России. Сибиряки тогда обыграли «Аланию», пробились в финал с «Зенитом», проиграли ему, но все равно не расстроились, потому что попали в еврокубки. В итоге «Сибирь» прошла в Лиге Европы «Аполлон», а затем попала на ПСВ. В первом матче новосибирцы сенсационно обыграли голландцев со счетом 1:0, а вот в гостях ничего противопоставить не могли – 0:5.

Эти четыре матча – самое яркое, что случилось с командой в том году. Как и полагается аутсайдеру, клуб и его болельщики жаловались на судейство, а вылет из еврокубков добавил психологического опустошения команды.

Плюс с клубом происходили совсем курьезные ситуации. Например, после поездки в Ларнаку «Сибирь» должна была полететь через Шерементьево в Новосибирск на игру с «Сатурном», но команда опоздала. Самолет улетел без футболистов и тренерского штаба, а на ближайшие рейсы билеты давно закончились. Сибиряки попросили РФПЛ о переносе матча, но получили отказ. Игру внезапно спас «Сатурн», который взял соперника к себе в самолет. А обратно из Новосибирска увез себе три очка. Оказалось, для «Сибири» тот самолет летел в ФНЛ.