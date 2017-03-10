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    «Момент, ради которого родился Гранат». Репортаж «Бомбардира» из Ростова


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    Голосов: 6
    10.03.2017 02:30
    «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли в результативную ничью. Корреспондент «Бомбардира» побывал на матче и выяснил, кто из игроков «МЮ» согласен селфиться, а кто – проходит мимо.

    На стадионе холодно, и я в перерыве ушел за кофе, чтобы не увидеть гол Бухарова.

    Зато его увидели 14 с лишним тысяч человек – публика, состоящая наполовину из тех, кто до недавнего времени вообще не интересовался ростовским футболом, и наполовину из тех, кто пару лет назад наблюдал на стадионе «Олимп-2» не «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а переходные игры с командами ФНЛ.

    В микст-зону после матча прорвался человек в где-то подобранной манишке Europa League – очень хотел то ли селфи с Моуринью, то ли просто почувствовать себя в шкуре стюарда. Через некоторое время его как-то вычислили, и он даже вынул из кармана поддельную аккредитацию – измято-скомканную. Парень явно готовился к игре тщательнее, чем некоторые футболисты гостей.

    Впрочем, упрекнуть игроков «Манчестер Юнайтед» в лености или отсутствии самоотдачи было трудно, хотя движения Поля Погба традиционно оставались чересчур грациозными и мягкими. Результативная ничья – отличный результат для Моуринью, которому теперь достаточно не пропустить на «Олд Траффорд», чтобы пройти дальше. В этом, пожалуй, и есть главная заслуга Бердыева: он сделал так, что ничья в Ростове не является для «МЮ» позором.

    Вот и Моуринью в микст-зоне был предельно спокоен и сдержан и дал пространное интервью манчестерскому корреспонденту. Еще дольше английские журналисты пытали Мхитаряна, который согласился и на пару селфи – а вот Ибрагимович и Погба величественно прошагали мимо. С особым терпением на совместные фотографии соглашался Де Хеа, видимо, чересчур заскучавший на скамейке запасных.

    Ничья с «МЮ» далась «Ростову» через силу, но мужики на то и являются мужиками, чтобы все перетерпеть и всех – перемолоть. Особенно непросто пришлось Владимиру Гранату, получившему в первом тайме серьезное повреждение, как выяснилось позже – перелом ключицы. Потеря Граната вкупе с дисквалификациями Калачева и Гацкана скажется через неделю, когда ростовчане выйдут на поле «Олд Траффорд». Пока же в городе об этом не думают: у него есть целая неделя, чтобы отпраздновать 1:1 против самой титулованной команды Англии, пропахшие трудовым потом и кровью.

    Тимофей Калачев, вырезавший великолепный голевой пас на Бухарова, немного повздорил с Моуринью во время игры, но все закончилось дружескими объятиями после свистка. Калачев – настоящий символ бердыевского «Ростова»: при нем желто-синие не проиграли ни одного домашнего поединка в этой еврокубковой кампании (сечу против «Атлетико» Тимофей пропустил из-за травмы).

    Команда Бердыева вообще крайне редко проигрывает дома: если бы не матч с «Атлетико», то беспроигрышная серия ростовчан на «Олимпе» перевалила бы Рубикон третьего десятка и начала отсчитывать четвертый. Моуринью был прекрасно об этом осведомлен, почему и согласился на мирный исход. «Мы знали, что ничья приблизит нас к проходу, и потому мы не форсировали игру сегодня», – подытожил Жозе.

    «Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 марта 2017, 08:20

      А в конце был момент, ради которого родился Моуриньо - его обнял Калачев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 12 марта 2017, 13:03

      погбу съели просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 10 марта 2017, 12:05

      тратить по 120 лямов на игрока, и жаловаться на поле, судей, погоду, восточную европу, нырки и т.д. не по зубам таким нытикам настоящие "Мужики".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 10:23

      Совсем недавно Гранат был даже в ФНЛ Спартаку-2 не нужен.
      А теперь благодаря Бердыеву, его Маур с поля провожает.

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 марта 2017, 08:18

      да он специально травмировался, чтобы Маур его по заднице шлепнул!)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +12

      Неймар19 > ПФК ЦСКА Моscow 10 марта 2017, 15:24

      Идите тоже так сделай тебе только мед брат по заднице шлепнит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 10 марта 2017, 08:10

      Браво,Ростов!

      2
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 10 марта 2017, 06:07

      молодцы

      2
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 10 марта 2017, 05:26

      Ростов,настоящие мужики!!!На этих парней нужно равняться всей молодёжи мира!!!

      2
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