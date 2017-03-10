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  • «Момент, ради которого родился Гранат». Репортаж «Бомбардира» из Ростова

«Момент, ради которого родился Гранат». Репортаж «Бомбардира» из Ростова

На стадионе холодно, и я в перерыве ушел за кофе, чтобы не увидеть гол Бухарова.

Зато его увидели 14 с лишним тысяч человек – публика, состоящая наполовину из тех, кто до недавнего времени вообще не интересовался ростовским футболом, и наполовину из тех, кто пару лет назад наблюдал на стадионе «Олимп-2» не «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а переходные игры с командами ФНЛ.

В микст-зону после матча прорвался человек в где-то подобранной манишке Europa League – очень хотел то ли селфи с Моуринью, то ли просто почувствовать себя в шкуре стюарда. Через некоторое время его как-то вычислили, и он даже вынул из кармана поддельную аккредитацию – измято-скомканную. Парень явно готовился к игре тщательнее, чем некоторые футболисты гостей.

Впрочем, упрекнуть игроков «Манчестер Юнайтед» в лености или отсутствии самоотдачи было трудно, хотя движения Поля Погба традиционно оставались чересчур грациозными и мягкими. Результативная ничья – отличный результат для Моуринью, которому теперь достаточно не пропустить на «Олд Траффорд», чтобы пройти дальше. В этом, пожалуй, и есть главная заслуга Бердыева: он сделал так, что ничья в Ростове не является для «МЮ» позором.

Вот и Моуринью в микст-зоне был предельно спокоен и сдержан и дал пространное интервью манчестерскому корреспонденту. Еще дольше английские журналисты пытали Мхитаряна, который согласился и на пару селфи – а вот Ибрагимович и Погба величественно прошагали мимо. С особым терпением на совместные фотографии соглашался Де Хеа, видимо, чересчур заскучавший на скамейке запасных.

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Ничья с «МЮ» далась «Ростову» через силу, но мужики на то и являются мужиками, чтобы все перетерпеть и всех – перемолоть. Особенно непросто пришлось Владимиру Гранату, получившему в первом тайме серьезное повреждение, как выяснилось позже – перелом ключицы. Потеря Граната вкупе с дисквалификациями Калачева и Гацкана скажется через неделю, когда ростовчане выйдут на поле «Олд Траффорд». Пока же в городе об этом не думают: у него есть целая неделя, чтобы отпраздновать 1:1 против самой титулованной команды Англии, пропахшие трудовым потом и кровью.

Тимофей Калачев, вырезавший великолепный голевой пас на Бухарова, немного повздорил с Моуринью во время игры, но все закончилось дружескими объятиями после свистка. Калачев – настоящий символ бердыевского «Ростова»: при нем желто-синие не проиграли ни одного домашнего поединка в этой еврокубковой кампании (сечу против «Атлетико» Тимофей пропустил из-за травмы).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Команда Бердыева вообще крайне редко проигрывает дома: если бы не матч с «Атлетико», то беспроигрышная серия ростовчан на «Олимпе» перевалила бы Рубикон третьего десятка и начала отсчитывать четвертый. Моуринью был прекрасно об этом осведомлен, почему и согласился на мирный исход. «Мы знали, что ничья приблизит нас к проходу, и потому мы не форсировали игру сегодня», – подытожил Жозе.

«Матч напоминал оргию в болоте». Реакция фанатов «МЮ» на игру с «Ростовом»

Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бухаров Александр Гранат Владимир Калачев Тимофей Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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Anton-champion
1489112815
Ростов,настоящие мужики!!!На этих парней нужно равняться всей молодёжи мира!!!
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sega77+
1489115258
молодцы
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Ильгизар И
1489122619
Браво,Ростов!
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ПФК ЦСКА Моscow
1489123124
да он специально травмировался, чтобы Маур его по заднице шлепнул!)
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FanatSerj
1489130584
Совсем недавно Гранат был даже в ФНЛ Спартаку-2 не нужен. А теперь благодаря Бердыеву, его Маур с поля провожает.
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ИванЯ
1489136742
тратить по 120 лямов на игрока, и жаловаться на поле, судей, погоду, восточную европу, нырки и т.д. не по зубам таким нытикам настоящие "Мужики".
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D'achkov
1489312992
погбу съели просто
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bset
1489555244
А в конце был момент, ради которого родился Моуриньо - его обнял Калачев
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