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    Чемпионат Мексики приостановили из-за протеста судей. Что случилось?


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    Голосов: 1
    12.03.2017 16:30
    Чемпионат Мексики по футболу временно приостановлен. Причина – забастовка арбитров, которые не захотели терпеть кошмарные выходки игроков. «Бомбардир» разбирается в ситуации.

    Мексиканские арбитры опасаются за свою безопасность. Поводом для тревоги стали два эпизода из кубковых матчей: в обоих случаях игроки проявляли чрезмерную агрессию по отношению к судьям.

    Эпизод первый – Пабло Агилар из клуба «Америка» идет с арбитром лоб в лоб по окончании игры с «Тихуаной» (0:1).

    Эпизод второй – Энрике Триверио («Толука») толкает судью после того, как тот удалил с поля двух его партнеров. Триверио удаляется и сам, а его команда проигрывает «Монаркасу» по пенальти (0:3).

    В итоге Агиляр получил десять матчей дисквалификации, а Триверио – восемь, но это не удовлетворило мексиканскую ассоциацию судей. Матчи 10-го тура чемпионата Мексики были отложены по простой причине – их оказалось некому судить. Неизвестно, как долго продлится эта забастовка, но есть версия, что арбитры могут вернуться к своей работе, если им разрешат носить перцовые баллончики.

    Любопытно, что не так давно в Мексике возникла дискуссия, в ходе которой судей обвиняли в слишком мягком отношении к звездам-легионерам. Однако, как оказалось, жесткая рука у судейского корпуса в этой стране все-таки присутствует.

    Более подробный сюжет о столкновениях игроков и судей, вышедший на мексиканском телевидении:

    К слову, подобная ситуация в мировом футболе не нова: так в ноябре прошедшего года был приостановлен чемпионат Греции. Причиной к тому послужил поджог дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса. За несколько дней до поджога на адрес трех других членов комитета поступили угрозы с призывом оставить свои посты. Подчиненные Бикаса не стали медлить и подали в отставку, что выглядело разумным шагом: ранее еще один член судейского комитета подвергся нападению на пороге собственного дома. «Мы вы***м тебя, ты не уйдешь – куда бы ты не пошел, мы найдем тебя», – сообщили нападавшие.

    Видео дня: Андре-Пьер Жиньяк прервал голевую засуху после посещения гипнотизера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 марта 2017, 21:57

      перцовые болончики ахах.... еще и по охраннику приставте чтоб рядом с судьей бегал =)) годовую или пожизненную дисквалификацию давать надо... пыл игроков сразу угаснет

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 12 марта 2017, 18:00

      А можно так же сделать и в нашем чемпионате? :)

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Sergil 12 марта 2017, 18:07

      думаешь на смену придут лучше судьи, глазастые, честные и неподкупные? что-то не очень верится

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