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    Видео дня: Андре-Пьер Жиньяк прервал голевую засуху после посещения гипнотизера


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    Голосов: 0
    30.11.2016 19:30
    Французский нападающий Андре-Пьер Жиньяк, выступающий за мексиканский клуб «Тигрес», не забивал два месяца и решил обратиться за помощью к гипнотизеру. Как ни странно – помогло.

    Переехав в Мексику, Жиньяк приучил местных болельщиков к тому, что он забивает практически в каждом матче. До этого сентября француз имел сумасшедшую статистику – более чем один гол за игру. Однако c началом осени что-то нарушилось, и Жиньяк перестал забивать вообще (исключение – матч против «Пуэблы» 17 числа позапрошлого месяца).

    Отчаявшись, нападающий обратился к гипнотизеру по имени Джон Мильтон (читай – к полному тезке великого английского поэта). Как ни странно, именно эта решительная мера помогла форварду: в игре 1/4 финала между «Тигрес» и «Пумасом» Жиньяк оформил хет-трик. И даже отпраздновал первый гол соответствующим образом – будто бы провалившись в сон. Смотрите, как это было:

    Вывод один: если у вас какие-то проблемы – идите к гипнотизеру!

    Лучшая установка перед матчем — от аргентинского пацана

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Tweet247
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Redland 1 декабря 2016, 09:07

      это вообще легально?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 30 ноября 2016, 19:36

      может нашу сборную тоже к этому гипнотизеру сводить? ну так, мало ли... может хоть команды уровня Коста - Рики будем обыгрывать....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > RedGreenHooligan 1 декабря 2016, 07:22

      До тех пор, пока голкипер Коста-Рики тоже не сходит к гипнотизеру

      1
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