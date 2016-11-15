Видео дня. Лучшая установка перед матчем — от аргентинского пацана

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    4.2
    Голосов: 6
    15.11.2016 20:30
    Чтобы не уснуть под матч сборной России, посмотрите на настоящие эмоции. После этого видео зарубиться в настоящий футбол захочется даже вам.

    Без комментариев. Просто включайте и слушайте, даже без перевода. Вдохновленные редакторы ушли во двор играть в футбол.

    Перевод: «Это новый финал, мы готовились целый год к этому матчу! Вспомните день, когда мы надели эти футболки! Вспомните все тренировки и дни, когда мы дико уставали. Парни, работа подошла к концу. Сегодня мы подарим себе победу и станем чемпионами. Вы должны думать только о том, будет на поле. Вы должны отдать себя игре целиком. Как бы ни закончился матч, мы останемся командой. Вперед! И отдать все за эту футболку – самую великую во всем Росарио! Вперед, к победе! Отдать всю душу и сердце! Все ради «Ньюэллс Олд Бойз»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Бомбардир.ру»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25

      Старая сеньора 16 ноября 2016, 23:29

      Пять баллов!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 ноября 2016, 03:22

      вот это настоящий Лидер команды! С характером парень! таких мало...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 ноября 2016, 21:46

      Речь человека, не равнодушного и любящего футбол. Даже не понимая, что он говорит (перевод не нужен), это было впечатляюще.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 15 ноября 2016, 21:10

      Матч закончился вничью 0:0 и они стали чемпионами!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 15 ноября 2016, 20:46

      Без комментариев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Adob 15 ноября 2016, 20:41

      красавчик)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 ноября 2016, 20:38

      Видимо не в первый раз он так раз решили заснять это. Парень молодец...

      1
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