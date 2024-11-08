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    • Мостовой возмущен ценами в России: «Люди не должны так жить»

    Мостовой возмущен ценами в России: «Люди не должны так жить»

    Александр Мостовой недоволен уровнем жизни в России.

    – Об этом нужно говорить – зарплаты и пенсии несоизмеримы тому, что происходит в стране.

    Когда люди получают пенсию в 20 тысяч рублей и платят за коммунальные услуги около 10 тысяч, как можно это вообще назвать жизнью?

    Остается 100 евро на жизнь, а людям надо есть, обуваться. Трудно верится, что в Москве можно комфортно жить на 30-50 тысяч. То, что происходит, это, конечно, безобразие.

    И не один я об этом говорю. Все время ценник на коммунальные услуги поднимается, цены в магазинах тоже.

    Почему не поднимаются зарплаты? Если вы поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии.

    – Пенсия растет, но цены – быстрее...

    – У меня родители живут, за все плачу я, потому что не хватает ни на что. И у половины страны так же.

    И это еще Москва и Подмосковье, а вы попробуйте выехать за 100 км от региона.

    – Реально ли вам сегодня в Москве комфортно прожить на 100 тысяч рублей?

    – Думаю, нет. Тогда себе в чем-то нужно будет отказывать. Если посчитать траты на бензин, коммунальные услуги мои и родителей, еду, то нереально.

    Когда я играл и зарабатывал, вообще не обращал внимания на цены, ходил в ресторан чуть ли не каждый день.

    Сейчас в ресторан сходишь раз в неделю. Смысл, ради чего? Но это неправильно, люди не должны так жить. Жизнь одна, люди должны путешествовать, получать удовольствие.

    Кроме того, у многих есть дети, они должны радоваться жизни, совершенствоваться, узнавать новое. И на все это нужны деньги.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.11.2024 18:06
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    Комментарии (26)
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    qwertyйцукен
    1731084580
    Если вы поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии.===== Откуда деньги на это ? На в.ойну россия тратит 300 миллионов долларов в день.
    Ответить
    FRZZ
    1731085694
    Каждый народ заслуживает свою участь. В каждый день уходят миллионы долларов на никому не нужные «мероприятия», а народ молчит…
    Ответить
    fakeid
    1731087474
    да растут зарплаты, просто царь об этом не знает.
    Ответить
    zigbert
    1731091746
    Хорошо что помогает родителям, однако не у всех родителей есть такие состоятельные дети.
    Ответить
    Plyash
    1731098160
    В Гос.Думе депутаты знают точно,что дело не в деньгах,а в их количестве. Поэтому и стараются работать там,как можно дольше...Но не лучше.
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1731103105
    Были бы все таки люди, давно бы изменилось. Я как приехал в город, сам в поселке вырос, тут такое безобразие, соседи не общаются , всё пофигу что за окнами, правят блатные, остальные спиваются. В Московской области нет зарплат 100 к. Даже если есть где то, тебя туда не возьмут, только бабам платят за их красоту и пилотку. Мужик без машины не нужен
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    Борис34684
    1731118562
    Никак у Саньки глаза открылись, похоже сундук вообще опустел а на работу ни кто не берет.
    Ответить
    Сергей-Сарана-vkontakte
    1731129938
    До одного дошло, что в стране ж... па!!!
    Ответить
    Городовой
    1731137112
    Динамовцы! Поняли кого взяли? Он вас научит...
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731161089
    Красавчик Мостовой, все по делу.
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