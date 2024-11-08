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    • Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов – мы можем обыгрывать «Зенит» и «Краснодар»

    Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов – мы можем обыгрывать «Зенит» и «Краснодар»

    Игрок «Спартака» Тео Бонгонда порассуждал о перспективах своей команды в этом сезоне.

    – Насколько возможно чемпионство для «Спартака» в нынешнем сезоне?

    – Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот.

    Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим».

    Нужно понимать, что есть отрыв в таблице по очкам у лидеров. Нам важно продолжать работать и в конце сезона мы увидим, какое место займем.

    У «Спартака» один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидирует «Краснодар» и «Зенит», значит у них так же есть хорошие футболисты. Нам надо набирать очки во всех матчах, даже если игра идет тяжело.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 25 очками в 14 турах.
    • Следующий соперник – «Акрон» (10 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.11.2024 19:19
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    Комментарии (20)
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    timon2401
    1731085046
    так чего же не обыгрываете!! только языками трепаться...а состав у Спартака для борьбы в середине таблицы((( что в принципе вы и подтверждаете своими играми
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    Айболид
    1731085416
    Кстати о Зените и Краснодаре , сегодня в крайнем туре группы А МФЛ Зенит м обыграл Спартак м со счётом 3:1. Зенит м досрочно завоевал "серебро" турнира и этот матч ничего для них не решал , в отличии от Спартака м , которому корячилась "бронза" . Ничья Краснодара м с Чертаново м в параллельно проходящем матче + победа Зенита м , позволили Краснодару м занять третье место (при равенстае очков со Спартаком м).
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    Интерес
    1731087790
    Бамбарбия киргуду.
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    erybov1965
    1731087859
    Я теперь понял,по какому принципу подбирают игроков в команду.Судя по результатам,все так и есть.Там еще и Медина сказал,что Спартак нашел свою игру уже.Команда сказочников,простым талантливым футболистам здесь нет места.
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    Александр.Т.
    1731089276
    И проиграть 15-16 команде рпл
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    FWSPM
    1731090344
    Способны но не обыгрываете значит не все футболисты хорошие да и тренер что то чудит
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    Cleaner
    1731095129
    Если можете, то ПОЧЕМУ НЕ ОБЫГРЫВАЕТЕ??? Очередного тренера сливаете?..)))
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    slavа0508
    1731096877
    Мужики делают ...Бабы языком чешут ...так кто вы ???
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    Everest13
    1731104025
    Как ты определил, что состав лучше? У всех есть голова руки ноги, нужно желание играть в футбол а не в городки, своей игрой показываете какой у вас класс, ротики бы позакрывали
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    Борис34684
    1731120465
    Ну да ну да мы верим и видели.
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