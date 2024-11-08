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    Во Франции сообщили о психологических проблемах Мбаппе

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался в кризисной ситуации после октябрьской паузы на матчи сборных.

    • Во время прошлого международного перерыва француз ездил отдыхать в Стокгольм.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

    После поездки в Швецию у Мбаппе появились психологические проблемы. Он борется с ними до сих пор.

    Также на форварда влияет критика за неудачные выступления в составе мадридцев. Тем не менее, он счастлив, что оказался в «Реале».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Get French Football News

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    08.11.2024 21:58
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1731094810
    Мбаппе - псих!!!...)))
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    Mirak92
    1731119825
    На завод на пол годика, что бы не оху..л
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    odessakmv
    1731132517
    пальма вылечит, отправьте его на историческую родину, пусть посидит на ней недельку-другую
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