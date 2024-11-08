Во Франции сообщили о психологических проблемах Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался в кризисной ситуации после октябрьской паузы на матчи сборных.

Во время прошлого международного перерыва француз ездил отдыхать в Стокгольм.

Там он посещал ресторан и ночной клуб.

Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.

После поездки в Швецию у Мбаппе появились психологические проблемы. Он борется с ними до сих пор.

Также на форварда влияет критика за неудачные выступления в составе мадридцев. Тем не менее, он счастлив, что оказался в «Реале».

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