Во Франции сообщили о психологических проблемах Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оказался в кризисной ситуации после октябрьской паузы на матчи сборных.
- Во время прошлого международного перерыва француз ездил отдыхать в Стокгольм.
- Там он посещал ресторан и ночной клуб.
- Позднее женщина обвинила игрока «Реала» в изнасиловании.
После поездки в Швецию у Мбаппе появились психологические проблемы. Он борется с ними до сих пор.
Также на форварда влияет критика за неудачные выступления в составе мадридцев. Тем не менее, он счастлив, что оказался в «Реале».
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