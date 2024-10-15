⚡ Мбаппе обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании.

Пострадавшая в отеле Стокгольма женщина сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста.

Прокуратура ведет расследование именно в отношении 25-летнего форварда. В Швеции ему присвоили статус «обоснованно подозревается».