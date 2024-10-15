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    • ⚡ Мбаппе обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма

    ⚡ Мбаппе обвинили в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма

    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании.

    Пострадавшая в отеле Стокгольма женщина сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста.

    Прокуратура ведет расследование именно в отношении 25-летнего форварда. В Швеции ему присвоили статус «обоснованно подозревается».

    • Мбаппе поехал в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций.
    • Там он посещал ресторан и ночной клуб.
    • Сам Килиан счел новость об изнасиловании спланированной провокацией со стороны «ПСЖ».

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    Источник: TV4

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1728995747
    никогда не было и вот опять...
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    ...уефан
    1728995757
    ...ну, что там дальше по сценарию?)...
    Ответить
    Питерский князь
    1728996458
    Я же говорю, надо составить список, кто был в отеле, а потом голосовать, кого ты считаешь виновным. Тут-то Мбаппе пожалеет, что его лайкают неразобравшись. :))))
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    mutabor0992
    1728996635
    Опаньки!Попал черныш.
    Ответить
    Интерес
    1728996868
    Врут.Вот если бы мужик подал иск,можно было бы верить.
    Ответить
    ilich55
    1728998113
    Система работает. С шейхами из "ПСЖ" спорить себе дороже. Забреют Коляна и всего делов.
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    fakeid
    1728998242
    зашибись многоходовка. симулирует травму, чтобы не ехать в сборную. отпрашивается из реала на выходные. тайком едет к чёрту на рога. селится в отеле. и всё это провёрнуто только с целью изнасилования неизвестной бабы, которая там оказалась в нужный момент. не, вы как хотите, а я охотно верю.
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    Romeo 123
    1728999759
    Вот и мбопо из лимпопо
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