Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование – Килиан отреагировал

    В шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование – Килиан отреагировал

    Полиция ведет расследование изнасилования в отеле в Стокгольме.

    Преступление, предположительно, было совершено в четверг в центре шведской столицы.

    В этой гостинице останавливался Килиан Мбаппе и его друзья.

    Шведские полицейские пока не называли имена подозреваемых.

    Сам Мбаппе счел эту новость спланированной провокацией.

    «Фэйковые новости! Это так предсказуемо. [Об этом написали] за день до слушания – как будто случайно, не так ли?» – написал в соцсетях форвард «Реала».

    Речь идет о слушании по апелляции «ПСЖ» по делу о 55-миллионной задолженности перед Мбаппе. Клуб не рассчитался с футболистом по зарплате и бонусам.

    Новости по теме
    Журналист задался вопросом об отношении Мбаппе к футболу
    Дешам отреагировал на посещение Мбаппе ночного клуба
    Мбаппе планирует ограничить выступление за Францию ради «Реала» 4
    Источник: Aftonbladet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 