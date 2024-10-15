В шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование – Килиан отреагировал

Полиция ведет расследование изнасилования в отеле в Стокгольме.

Преступление, предположительно, было совершено в четверг в центре шведской столицы.

В этой гостинице останавливался Килиан Мбаппе и его друзья.

Шведские полицейские пока не называли имена подозреваемых.

Сам Мбаппе счел эту новость спланированной провокацией.

«Фэйковые новости! Это так предсказуемо. [Об этом написали] за день до слушания – как будто случайно, не так ли?» – написал в соцсетях форвард «Реала».

Речь идет о слушании по апелляции «ПСЖ» по делу о 55-миллионной задолженности перед Мбаппе. Клуб не рассчитался с футболистом по зарплате и бонусам.