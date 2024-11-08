Медведев сделал заявление о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Краснодаром».

– Придется ли нам ждать ответного матча на «Газпром Арене», чтобы «Зенит» обошел «Краснодар», или это случится пораньше?

– Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков.

Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил.

«Зенит» набрал 33 очка в 14 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

В первом очном матче южане дома победили со счетом 2:0.

В Петербурге команды встретятся 13 апреля 2025 года.

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