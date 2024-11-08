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    • Медведев сделал заявление о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

    Медведев сделал заявление о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Краснодаром».

    – Придется ли нам ждать ответного матча на «Газпром Арене», чтобы «Зенит» обошел «Краснодар», или это случится пораньше?

    – Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков.

    Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил.

    • «Зенит» набрал 33 очка в 14 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.
    • В первом очном матче южане дома победили со счетом 2:0.
    • В Петербурге команды встретятся 13 апреля 2025 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Зенита»

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    08.11.2024 21:48
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    Комментарии (7)
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    FWSPM
    1731093491
    Леща дали хорошего газу главное не сбавлять ход
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731095811
    Семака бы убрали, и давно бы игра нормальная появилась, а не это, если не брать отдельные матчи
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    Борис34684
    1731120046
    Думаю к весне ещё команды подтянутся у газбразпрома по весне не простой календарь, потеря очков будет по любому.
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    Питерский князь
    1731131480
    Зенит будет чемпионом! А срамтак будет ныть!
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    R_a_i_n
    1731132303
    Вот именно что в юбилейном. Как можно отказать себе ? Ну а если Зенит не сможет, то...
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