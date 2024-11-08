Глушаков – о будущем новорожденного сына в футболе: «Он сделает выбор между двумя клубами»

Денис Глушаков верит, что его сын Данил станет футболистом.

О рождении четвертого ребенка полузащитник сообщил сегодня.

Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.

Денис женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

«У меня есть желание, чтобы сын продолжил моe дело. И у его мамы есть – мы ведь оба футболисты.

Понятно, что это была больше шутка, и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика – мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.

Думаю, если так всe и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас.

Но выбор, конечно, будет за ним», – сказал Глушаков.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE