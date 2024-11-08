Глушаков – о будущем новорожденного сына в футболе: «Он сделает выбор между двумя клубами»

Денис Глушаков верит, что его сын Данил станет футболистом.
- О рождении четвертого ребенка полузащитник сообщил сегодня.
- Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.
- Денис женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.
«У меня есть желание, чтобы сын продолжил моe дело. И у его мамы есть – мы ведь оба футболисты.
Понятно, что это была больше шутка, и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика – мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.
Думаю, если так всe и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас.
Но выбор, конечно, будет за ним», – сказал Глушаков.
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