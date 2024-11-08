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    • Глушаков – о будущем новорожденного сына в футболе: «Он сделает выбор между двумя клубами»

    Глушаков – о будущем новорожденного сына в футболе: «Он сделает выбор между двумя клубами»

    Денис Глушаков верит, что его сын Данил станет футболистом.

    • О рождении четвертого ребенка полузащитник сообщил сегодня.
    • Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.
    • Денис женат на футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

    «У меня есть желание, чтобы сын продолжил моe дело. И у его мамы есть – мы ведь оба футболисты.

    Понятно, что это была больше шутка, и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика – мама и папа, дедушки, которые играли в футбол.

    Думаю, если так всe и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между «Спартаком» и ЦСКА. В этих клубах получилось у нас.

    Но выбор, конечно, будет за ним», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2024 20:55
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1731088987
    сыну будет стыдно за твоё рыло, поэтому пойдёт в балет.
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    VVM1964
    1731090203
    Кто знает - а может предпочтет быть банщиком например )))
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    Benifacto
    1731098961
    женского футбола не существует, это уровень 14-16 лет...это не футбол, а так....да и делить шкуру неубитого медведя такое себе...
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