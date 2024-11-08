Глушаков стал отцом в четвертый раз – у него родился первый сын

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков сообщил о рождении ребенка.

Его жена – футболистка Ксения Коваленко – родила мальчика.

Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой❤️

Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию 😀

Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз!

P.S. не играть в футбол шансов у тебя нет, знай😀☝🏻» – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

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