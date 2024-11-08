Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Глушаков стал отцом в четвертый раз – у него родился первый сын

    Глушаков стал отцом в четвертый раз – у него родился первый сын

    Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков сообщил о рождении ребенка.

    • Его жена – футболистка Ксения Коваленко – родила мальчика.
    • Для 37-летнего Глушакова это первый сын. Ранее были три дочери.

    «Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой❤️

    Каждые 5 лет, но получались безумно красивые дочки! Тут пришлось нарушить традицию 😀

    Спасибо тебе, моя любимая, что сделала меня счастливым еще раз!

    P.S. не играть в футбол шансов у тебя нет, знай😀☝🏻» – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Глушаков – о будущем новорожденного сына в футболе: «Он сделает выбор между двумя клубами» 6
    Глушаков дал совет жене Карпина, как родить сына 9
    Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА 2
    Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Янвapь 69
    1731064091
    Ёпырь
    Ответить
    Таврида
    1731064122
    Да ладно жена, на фото видно что сам Глушаков родил, он может)))
    Ответить
    ...уефан
    1731065501
    ...хорошее событие, заслуживающее поздравлений!...
    Ответить
    Питерский князь
    1731067762
    Пиз*ец бл*дь. Его надо кастрировать. Придурок, 3 раза отказавший Зениту в экстазе.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 