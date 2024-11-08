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    • Корнеев определил ключевой трансферный просчет «Спартака»: «Не понимаю, как его можно было не взять»

    Корнеев определил ключевой трансферный просчет «Спартака»: «Не понимаю, как его можно было не взять»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, в чем ошибся «Спартак» во время предыдущего трансферного окна.

    «Не понимаю, как «Спартак» не приобрел Кордобу. Если мы говорим о какой‑то экономии бредовой, про что говорят Амарал или кто‑то в окружении, то за какие деньги вы взяли Барко и Угальде?

    Какая разница, в зарплате дело или нет. Это «не бьется». Если ты берешь Кордобу, ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь системообразующего игрока, который всем всe доказал и который готов давать результат здесь и сейчас.

    Не понимаю, как его можно было не взять, если была такая возможность. Но этого не сделали и остались с чем есть», – заявил Корнеев.

    • В этом сезоне Кордоба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.
    • «Краснодар» продлил с ним контракт до 2027 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2024 23:23
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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1731099016
    Корнеев, у тебя наверняка, лучше получится то же самое чумазым сказать, но пустой базар о Спартаке выгодней твоим хозяевам)) А, вообще то, ты уже осто@бенил со своей хейтерской повесткой.
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    FWSPM
    1731106091
    Сколько можно мусолить эту тему? Откуда известно что такая возможность вобще была? Версий очень много озвучивалось и самая правдоподобная в том что Кордоба сам отказался что бы уйти свободным агентом летом так как по финансам это ему выгоднее чем продажа.
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    Борис34684
    1731118111
    Мне кажется это все разговоры, Краснодар вряд ли бы расстался с Кордобой. Там не дураки седят, что они и доказали заключил новое соглашение.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731123544
    Спрамтак специалисты по неликвиду, а не по футболистам. Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1731126839
    Никто этого не понимает. Работа Амарала носит аморальный характер для клуба. Идёт неприкрытый распил. ((
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    FCSpartakM
    1731137426
    Корнеев опять показывает свое слабоумие. Такой грамотный менеджер, знает кто за кого переплатил, а при покупке 31- летнего с истекающим контрактом за 16 мультов -то это ошибка . Он вообще хотя бы пытается анализировать свой кринж?
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