Корнеев определил ключевой трансферный просчет «Спартака»: «Не понимаю, как его можно было не взять»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, в чем ошибся «Спартак» во время предыдущего трансферного окна.

«Не понимаю, как «Спартак» не приобрел Кордобу. Если мы говорим о какой‑то экономии бредовой, про что говорят Амарал или кто‑то в окружении, то за какие деньги вы взяли Барко и Угальде?

Какая разница, в зарплате дело или нет. Это «не бьется». Если ты берешь Кордобу, ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь системообразующего игрока, который всем всe доказал и который готов давать результат здесь и сейчас.

Не понимаю, как его можно было не взять, если была такая возможность. Но этого не сделали и остались с чем есть», – заявил Корнеев.

В этом сезоне Кордоба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.

«Краснодар» продлил с ним контракт до 2027 года.

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