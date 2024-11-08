39-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на ноябрьские матчи

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в состав национальной команды на ближайшие игры.
15 ноября португальцы встретятся с Польшей в Лиге наций, 18 ноября – с Хорватией.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис»), Жосе Са («Вулверхэмптон»);
Защитники: Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Томаш Араужо («Бенфика»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Тьяго Джало («Порту»);
Полузащитники: Жоау Палинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Матеус Нуньес («Манчестер Сити»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду СилвСилва ( «Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Челси»);
Нападающие: Рафаэль Леау («Милан»), Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
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