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    • 39-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на ноябрьские матчи

    39-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на ноябрьские матчи

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в состав национальной команды на ближайшие игры.

    15 ноября португальцы встретятся с Польшей в Лиге наций, 18 ноября – с Хорватией.

    Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис»), Жосе Са («Вулверхэмптон»);

    Защитники: Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Томаш Араужо («Бенфика»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Тьяго Джало («Порту»);

    Полузащитники: Жоау Палинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Матеус Нуньес («Манчестер Сити»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду СилвСилва ( «Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Челси»);

    Нападающие: Рафаэль Леау («Милан»), Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт Федерации футбола Португалии

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    08.11.2024 19:45
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1731097392
    Удачи тебе,Криш!!!
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