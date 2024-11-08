Реакция министра спорта России на стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.
- Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
«Карпин о вызове Дзюбы сказал нет? Это его право.
У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры.
Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», – сказал Дегтярев.
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