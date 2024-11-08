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    • Реакция министра спорта России на стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Реакция министра спорта России на стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром

    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал заявление Артема Дзюбы о желании вернуться в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Карпин о вызове Дзюбы сказал нет? Это его право.

    У любого спортсмена большое желание попасть в сборную России, это апофеоз карьеры.

    Могу понять Артема, знаю его лично, уважаю его как спортсмена. Но решение принимает главный тренер», – сказал Дегтярев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 21:09
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BRO_football
    1731089895
    Что-то Дзюба слишком поздно одумался. 3 года было пофигу на сборную, а теперь захотел вернуться.
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    sochi-2013
    1731091746
    А по главному тренеру кто принимает решение?
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    nik55
    1731091901
    пустые разговоры о бревне
    Ответить
    Борис34684
    1731117347
    А что Дзюба не в сорок пять спохвотился, раньше надо было за языком своим следить за то сейчас бы не унижался. Валера молодец все правильно делает.
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