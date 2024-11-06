Реакция Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он вызвать Артема Дзюбу.

Игрок заявил о желании забить рекордный 31-й гол за Россию.

36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

«Вызвать Дзюбу? Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – сказал Карпин.

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