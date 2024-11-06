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    • Реакция Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Реакция Карпина на желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он вызвать Артема Дзюбу.

    • Игрок заявил о желании забить рекордный 31-й гол за Россию.
    • 36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

    «Вызвать Дзюбу? Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» – сказал Карпин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    06.11.2024 16:55
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    Комментарии (17)
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    Spartak_forv@
    1730905476
    Так хоть какой-то ажиотаж будет.Да и вторая сборная Брунея с ним сфотографироваться наверняка захочет
    Ответить
    Цугундeр
    1730907031
    “Валера, настало твое время“ )))
    Ответить
    k611
    1730907530
    Карпин в своё время этого супчика вызывал в сборную, тот отказался, мотивируя это тем что он сейчас не в форме. Соответственно тренер это ему припомнил. Только и всего.
    Ответить
    Опорник1984
    1730911109
    Валера,мог бы и вызвать Дзюбинью на один ,два матча. Пусть забьет свой рекордный гол. Хоть какая-то интрига будет.
    Ответить
    Опорник1984
    1730911344
    По мне , пока у нас снега не навалило, вместо этих не понятных сборов и тем более матчей. Можно было пару туров в чемпионате сыграть.
    Ответить
    Январь 59
    1730916405
    Игры сборной, не имеющие смысла. Ну решил Дзюба навести мосты с Карпиным, Карпин мог бы пойти на встречу. Но видимо Карпин злой и память у него хорошая. А это время в Питере Глушенков напрягся. А в друг Карпин ещё 10 лет будет тренером сборной?
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    DMитрий
    1730934704
    Назревает внутренний скандальчик Валеры с РФС. Теперь интересно становится в батле Валеры и Артёма - чьи связи покруче, чьи яйца стальнее или ... всё закончится на фразе: ты чьих холоп будешь?
    Ответить
    Виктор56--google
    1730956259
    А зачем?
    Ответить
    Андрей-Чистый-yandex
    1730968725
    А о чём Дзюба думал, когда отказался играть за сборную, его же за язык никто не тянул.
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    Пан де-Мия
    1731053718
    Если игра сборной, которая почему-то переименовалась в "наши парни" это шоу, то драчуну там самое место. Но, думаю, что Карпин это не про шоу. Надо выяснить, кто его пытается подставить.
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