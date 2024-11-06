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    • Дзюба настроен установить рекорд по голам за сборную России: «Хотелось бы, чтобы дали шанс заковырять»

    Дзюба настроен установить рекорд по голам за сборную России: «Хотелось бы, чтобы дали шанс заковырять»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возможности вернуться в сборную России.

    – Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.

    – Представим, что нет вариантов и тебя вызывают на матч с тем же Брунеем. Поедешь?

    – Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную – это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны.

    Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной.

    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.
    • 36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 12:33
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1730892311
    Не вижу ничего плохого в его желании улучшить статистику и сыграть за сборную.У него хотя бы футбольные причины и вполне адекватные
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