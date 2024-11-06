Дзюба настроен установить рекорд по голам за сборную России: «Хотелось бы, чтобы дали шанс заковырять»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о возможности вернуться в сборную России.

– Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.

– Представим, что нет вариантов и тебя вызывают на матч с тем же Брунеем. Поедешь?

– Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную – это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны.

Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной.

15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.

36-летний Дзюба на данный момент делит звание лучшего бомбардира в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

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