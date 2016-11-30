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  • Видео дня: Андре-Пьер Жиньяк прервал голевую засуху после посещения гипнотизера

Видео дня: Андре-Пьер Жиньяк прервал голевую засуху после посещения гипнотизера

Переехав в Мексику, Жиньяк приучил местных болельщиков к тому, что он забивает практически в каждом матче. До этого сентября француз имел сумасшедшую статистику – более чем один гол за игру. Однако c началом осени что-то нарушилось, и Жиньяк перестал забивать вообще (исключение – матч против «Пуэблы» 17 числа позапрошлого месяца).

Отчаявшись, нападающий обратился к гипнотизеру по имени Джон Мильтон (читай – к полному тезке великого английского поэта). Как ни странно, именно эта решительная мера помогла форварду: в игре 1/4 финала между «Тигрес» и «Пумасом» Жиньяк оформил хет-трик. И даже отпраздновал первый гол соответствующим образом – будто бы провалившись в сон. Смотрите, как это было:

Вывод один: если у вас какие-то проблемы – идите к гипнотизеру!

Лучшая установка перед матчем — от аргентинского пацана

Весь мир Тигрес УАНЛ Жиньяк Андре-Пьер
Комментарии (3)
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RedGreenHooligan
1480523762
может нашу сборную тоже к этому гипнотизеру сводить? ну так, мало ли... может хоть команды уровня Коста - Рики будем обыгрывать....
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Redland
1480572477
это вообще легально?
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