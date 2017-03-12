Чемпионат Мексики приостановили из-за протеста судей. Что случилось?

Мексиканские арбитры опасаются за свою безопасность. Поводом для тревоги стали два эпизода из кубковых матчей: в обоих случаях игроки проявляли чрезмерную агрессию по отношению к судьям.

Эпизод первый – Пабло Агилар из клуба «Америка» идет с арбитром лоб в лоб по окончании игры с «Тихуаной» (0:1).

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Эпизод второй – Энрике Триверио («Толука») толкает судью после того, как тот удалил с поля двух его партнеров. Триверио удаляется и сам, а его команда проигрывает «Монаркасу» по пенальти (0:3).

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В итоге Агиляр получил десять матчей дисквалификации, а Триверио – восемь, но это не удовлетворило мексиканскую ассоциацию судей. Матчи 10-го тура чемпионата Мексики были отложены по простой причине – их оказалось некому судить. Неизвестно, как долго продлится эта забастовка, но есть версия, что арбитры могут вернуться к своей работе, если им разрешат носить перцовые баллончики.

Любопытно, что не так давно в Мексике возникла дискуссия, в ходе которой судей обвиняли в слишком мягком отношении к звездам-легионерам. Однако, как оказалось, жесткая рука у судейского корпуса в этой стране все-таки присутствует.

Более подробный сюжет о столкновениях игроков и судей, вышедший на мексиканском телевидении:

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К слову, подобная ситуация в мировом футболе не нова: так в ноябре прошедшего года был приостановлен чемпионат Греции. Причиной к тому послужил поджог дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса. За несколько дней до поджога на адрес трех других членов комитета поступили угрозы с призывом оставить свои посты. Подчиненные Бикаса не стали медлить и подали в отставку, что выглядело разумным шагом: ранее еще один член судейского комитета подвергся нападению на пороге собственного дома. «Мы вы***м тебя, ты не уйдешь – куда бы ты не пошел, мы найдем тебя», – сообщили нападавшие.

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