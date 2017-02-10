«Оренбург» арендовал голкипера Кержакова. Тухель может возглавить «Арсенал». Дайджест событий дня

Официально: Михаил Кержаков перешел в «Оренбург»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков продолжит карьеру в «Оренбурге». Футболист будет выступать за оренбургский клуб на правах аренды до конца сезона. «Зенит» желает Михаилу Кержакову удачи и успешной игры в составе оренбургской команды», – говорится в заявлении пресс-службы сине-бело-голубых. На счету Кержакова в текущем сезоне РФПЛ восемь матчей.

Источник: Эзатолахи перейдет из «Ростова» в «Анжи»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, 20-летний иранец будет выступать за махачкалинскую команду до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Гамбурга». По данным Transfermarkt, стоимость Эзатолахи составляет 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.

«Реал» готов продлить контракт с Бензема до 2022 года

Руководство «Реала» готово предложить нападающему команды Кариму Бензема новый контракт. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года. Сами переговоры должны пройти ближе к окончанию сезона. Если переговоры пройдут удачно, то это будет уже его вторая пролонгация соглашения для француза в этом клубе. Ранее он продлил договор в 2014 году, получив существенную надбавку к зарплате (с 5 миллионов евро в год до 8).

Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что специалист не получил ни одной зарплаты за все время своей работы в краснодарском клубе. «Кубань» не выплатила ни одной заработной платы ни Петреску, ни его помощникам, ни игрокам Букуру, Армашу, Шандао и Рабиу. Планируем обратиться в ФИФА по этому поводу в самое ближайшее время. У нас на руках есть решение РФС, обязывающее команду расплатиться перед специалистом и тренерским штабом. Пока руководство краснодарской команды ведет себя непонятно и не выходит с нами на связь», – заявил Пырнэу.

Тухель – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель является основным претендентом на пост главного тренера лондонского «Арсенала». Напомним, ранее появлялась информация, что нынешний рулевой «канониров» Арсен Венгер может возглавить сборную Англии. Также в список специалистов входят Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», тренер «Монако» Леонарду Жардим и Роджер Шмидт из «Байера». «Арсенал» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Зидан: «Бэйл не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущее состояние нападающего Гарета Бэйла, который продолжает восстановление от травмы. По словам специалиста, игрок пропустит первую встречу 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи», однако может быть готов к ответной игре. «Надеюсь, Гарет восстановится к ответной игре. Я бы хотел, чтобы это произошло еще раньше. Он нормально тренируется на поле и ему теперь нужно приступить к тренировкам в общей группе. Он хорошо работает по всем направлениям. Я очень на него рассчитываю», – заявил француз. Напомним, встреча «Реал» – «Наполи» состоится 15 февраля.

Бабаев: «Панченко может вернуться в ЦСКА весной»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в «Динамо», может вернуться в стан армейцев уже ближайшей весной. По словам функционера, многое в этой ситуации зависит от позиции бело-голубых. «Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции «Динамо», – заявил Бабаев. На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 21 матч и 15 забитых голов.

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Товарищеский матч. Гол Промеса не помог «Спартаку» обыграть «Осиек»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня красно-белые провели товарищеский матч против хорватского «Осиека», не сумев одержать победу (1:1). Автором единственного гола в составе москвичей стал Квинси Промес. Напомним, на данный момент подопечные Массимо Карреры проводят сбор в Испании. После первой половины сезона «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.