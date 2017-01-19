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  • «Спартак» больше не будет покупать. Широков не хочет возвращаться в футбол. Дайджест событий дня

«Спартак» больше не будет покупать. Широков не хочет возвращаться в футбол. Дайджест событий дня

Ола подтвердил переход Депая

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал информацию о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая во французский клуб. «Мы достигли принципиального соглашения с «МЮ», сейчас остается только уладить формальности», – сказал Ола.

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Защитник «Интера» Раноккия интересует «Зенит»

«Зенит» включился в борьбу за защитника «Интера» Андреа Раноккию. По информации Premium Sport, 28-летний футболист хочет покинуть миланский клуб из-за дефицита игровой практики. В нынешнем сезоне Серии А итальянец провел лишь пять матчей.

Сообщается, что на Раноккию также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл Сити». Рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

Жирков не поддерживает мнение, что звезды не должны ехать в Китай

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что положительно относится к решению футболистов продолжить карьеру в Китае. По мнению россиянина, местные игроки смогут прибавить в мастерстве благодаря совместному выступлению с Халком и Акселем Витселем.

– Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?

– Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

– Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

– Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

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В прошедшем сезоне «Зенит» заработал больше «Лестера»

По информации аналитической компании Deloitte, петербургский «Зенит» заработал в прошлом сезоне 196 миллионов евро. Россияне расположились на 17-й строчке рейтинга, опередив чемпиона Англии-2015/16 – «Лестер» (172 миллиона).

По данным отчета, «Зенит» заработал 40,4 миллиона на трансляциях своих игр, 10,3 миллиона на посещаемости и 145,8 миллиона на продажах. Лидером рейтинга является «Манчестер Юнайтед» (689 миллионов). Второе и третье место у «Барселоны» и «Реала» (по 620 миллионов).

Мутко заверил россиян, что «проведение чемпионата мира застраховано»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о нюансах организации чемпионата мира 2018-го года в России.

«Наша любимая тема: ряд спортивных событий забирают с территории России, а права на проведение спортивных событий принадлежат, как правило, национальным федерациям. В связи с тем, что происходит, что у нашей страны забирают турниры, федерациям стоит думать о страховании проведения соревнований при заключении соглашений с международными организациями – на случай, когда необоснованно отнимают право проводить турнир. Будем работать в этом направлении. В случае с чемпионатом мира никаких опасений нет. Проведение турнира застраховано, а точная сумма – вопрос к ФИФА», – сказал Мутко.

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Широков не собирается возобновлять карьеру

Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал о нежелании возвращаться на поле.

«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется ее бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», – сказал Широков.

Этой зимой «Спартак» ограничится трансферами Селихова, Джикии, Самедова и Луиса Адриано

Московский «Спартак» завершил деятельность на трансферном рынке в зимний период. Согласно источнику, руководство клуба считает дальнейшие покупки нецелесообразными. Приобретения возможны только в случае ухода лидеров команды.

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Бушманов станет тренером молодежной сборной России

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов займет аналогичную должность в молодежной сборной России. О назначении специалиста сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян. На посту главного тренера молодежной команды России Бушманов сменит Николая Писарева.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Лион Зенит Россия (мол) Жирков Юрий Адриано Луис Широков Роман Раноккия Андреа Бушманов Евгений Депай Мемфис
Комментарии (5)
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пряник929
1484849328
Широкову надо в Китай
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lihindic
1484860416
давно пора
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Ден 781
1484870908
Жирков : - Ребята хотят повысить уровень футбола в Китае ахахахаха Прям очень хотят
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