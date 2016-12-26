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    • «Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня

    «Зенит» нацелился на суперзвезду «Баварии». «Спартак» купил еще одного игрока «Амкара». Дайджест событий дня


    4.5
    Голосов: 2
    26.12.2016 21:00
    «Челси» снова выиграл и установил крутой рекорд. В Санкт-Петербурге завершено строительство стадиона. Хамеса не отпускают из «Реала». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Стройка века завершена. Попробуйте в это поверить

    Действительно, сегодня генеральный подрядчик стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге объявил, что строительные работы на объекте завершены. Информацию подтвердила глава службы по связям с общественностью компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. «В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – сообщила Гигиняк на своей странице в Twitter.

    «Зенит» заинтересовался возможностью покупки Роббена

    Громыхнуло посреди дня: «Зенит» проявляет интерес к суперзвездному полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. Руководство клуба рассчитывает купить голландца за 10 миллионов евро. Сам футболист, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона, пока не горит желанием покидать Мюнхен.

    Есть и куда более приземленные желания: «Зениту» также интересен нападающий «Томи» Кирилл Погребняк. Вполне возможно, что он поедет на первый сбор сине-бело-голубых в новом году, а после этого станет ясно, подходит ли игрок клубу.

    «Спартак» купил защитника с российским паспортом

    Защитник «Амкара» Георгий Джикия оформил контракт со «Спартаком», который вступит в силу с завтрашнего дня. Детали сделки пока не разглашаются. «Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – отметил Джикия в своем первом интервью в качестве игрока «Спартака».

    «Да я трех слов связать не могу!» Самый крутой защитник этого сезона, которого купил «Спартак»

    Кроме того, появилось сообщение об интересе со стороны красно-белых к защитнику итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби. Ну а сообщения о договоренности по аренде нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике, как оказалось, не соответствуют действительности.

    Бериша уйдет из «Анжи», но не уедет с Кавказа

    Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в грозненском «Тереке» . С 25-летним игроком будет заключен контракт сроком на 3,5 года. Информацию сообщил официальный Instagram клуба из Чечни. Напомним, в нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист сборной Косово записал на свой счет три гола и три результативных передачи.

    Семак подпишет контракт с «Уфой» на 2,5 года

    «Уфа» после ухода Виктора Гончаренко пока остается без тренера, однако в скором времени ее возглавит Сергей Семак, который сейчас работает в тренерском штабе «Зенита». Специалист подпишет контракт, рассчитанный на 2,5 года. Соглашение может быть продлено еще на пару сезонов в зависимости от результатов команды.

    Хамеса не отпустят зимой из Мадрида

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес будет выступать за свой нынешний клуб до конца сезона. «Хамес не покинет «Реал» этой зимой», – сообщил агент игрока Жорже Мендеш. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интера» и «Милана».

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    «Челси» продолжает крушить соперников по АПЛ

    На этот раз уже в рамках 18-го тура АПЛ лидер чемпионата «Челси» разгромил дома «Борнмут» и установил крутой клубный рекорд. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» в том числе благодаря изумительному голу Генриха Мхитаряна, а «Арсенал» под занавес встречи смог обыграть «Вест Бромвич» с помощью мяча Оливье Жиру.

    Кроме того, «Лестер» на своем поле уступил «Эвертону», а «Вест Хэм» на выезде отгрузил четыре гола в ворота «Суонси».

    «Челси» выиграл 12-й матч подряд. Мхитарян забил за «МЮ» супергол пяткой. Онлайн главных событий 18 тура АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», redcafe.net
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Феникс DE. 27 декабря 2016, 20:53

      Если Роббен к нам не пойдет у нас есть ему замена в лице Павла Погребняка. Прикольно

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 27 декабря 2016, 14:57

      Роббен... Если бы не травмы,приследующего его всю карьеру,он был бы не хуже нынешних...этих самых... Будет здорово,если перейдет.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 27 декабря 2016, 13:49

      Роббен в Зенит? не , не думаю !!! Непойдёт

      0
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      Рейтинг: +375

      mik1954 27 декабря 2016, 09:24

      Роббен конечно здорово, но маловероятно...

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 27 декабря 2016, 08:51

      Роббен на фото повеселил! На его месте у нас играет "Жулик", и куда его?

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 декабря 2016, 08:11

      команды укрепляются качественно,особенно ЗЕНИТ и СПАРТАК вот это будет второй круг!!!

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 декабря 2016, 07:45

      Вот слухи то возят, прям как бабы на работе у меня!

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 27 декабря 2016, 07:18

      Кому нужно это чучело, он отыграл своё, еле тянет, вы имели ввиду его купит Амкар ?

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 декабря 2016, 00:46

      Не уж то завершили стройку века? Или еще чего "замутят"?

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 27 декабря 2016, 00:39

      Я даже представить на могу Арьена Роббена в зените.
      А про фотку уже все сказали =)

      1
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