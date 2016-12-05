«Спартак» ушел на 5 очков от «Зенита». «Шапекоэнсе» – чемпион Южноамериканского кубка. Дайджест событий дня

Объявлен победитель Южноамериканского кубка-2016

Им ожидаемо стал бразильский клуб «Шапекоэнсе». Напомним, 30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч турнира против «Атлетико Насьональ», однако самолет, на котором находился 71 человек, включая 19 игроков, потерпел крушение. Шесть человек, три из которых – игроки, остались в живых.

Добавим, что «Атлетико Насьональ», который стал вице-чемпионом турнира и предложил отдать титул «Шапекоэнсе», также получил приз фэйр-плей и 1 миллион долларов.

РФПЛ ушла на зимнюю паузу

В огненном матче 17-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле победил «Рубин» со счетом 2:1 благодаря мощному победному удару Дениса Глушакова. «Краснодар» поделил очки с «Крыльями Советов» – 1:1: на гол Федора Смолова гости ответили точным ударом Сергея Корниленко. Тульский «Арсенал» благодаря голу Максима Беляева дома одолел «Анжи» со счетом 1:0. «Амкар» в Перми добился убедительной победы над «Оренбургом» – 3:0, забили Брайн Идову и Роланд Гиголаев, а еще один мяч защитник «Оренбурга» Ивица Жунич отправил в свои ворота. Наконец, «Уфа» на своем поле добилась минимальной победы над «Томью», благодаря голу защитника Александра Сухова.

Подробнее – в обзоре тура:

Глушаков, Смолов, Кришито и другие супергерои 17-го тура РФПЛ

Аж 8 игроков «Томи» намерены порвать с клубом

Несколько игроков «Томи» подали документы в палату по разрешению споров РФС из-за многомесячной задолженности по зарплате. Всего таких футболистов ровно восемь: Антон Коченков, Максим Тишкин, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев, Лукаш Дроппа, Эрик Бикфалви, Кирилл Ковальчук и Сергей Самодин. При условии неисполнения их договоров в 30-дневный срок контракты могут быть расторгнуты. Чтобы оставить футболистов в клубе, «Томь» должна выплатить им в декабре пять окладов за 2016 год.

Под шквал критики Витселя угодил и «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после ничьей в матче 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) прошелся по «Спартаку» и ЦСКА, а теперь накинулся еще и на ростовскую команду.

«Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге», – отметил Витсель.

Пять причин, почему «Рубин» удивит всех весной

Руководство «ПСЖ» недовольно Эмери

Деятельность главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери пока не слишком впечатляет руководителей клуба, связано это, прежде всего, с результатами команды в лиге. В минувший уикэнд «ПСЖ» крупно проиграл «Монпелье» (0:3), потерпев разгромное поражение в чемпионате Франции впервые с 2011 года. Кроме того, снизилась посещаемость домашних матчей клуба из-за не самой зрелищной игры команды под управлением Эмери.

Лулич попал под угрозу 10-матчевой дисквалификации

Полузащитника «Лацио» Сенада Лулича ожидают серьезные санкции за расистское, по мнению общественности, высказывание в адрес защитника«Ромы» Антонио Рюдигера. Лулич может быть наказан отлучением от футбола сразу на 10 матчей. Напомним, босниец позволил себе нелицеприятно отозваться о темнокожем немецком футболисте «волков» по окончании проигранного матча 15-го тура Серии А (0:2).

«Рома» оказалась сильнее «Лацио» в римском дерби (ВИДЕО)

Агуэро дисквалифицирован почти на месяц

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сможет сыграть в четырех следующих матчах своего клуба в связи с удалением в игре 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). На шестой компенсированной минуте поединка Агуэро грубо сфолил на защитнике лондонцев Давиде Луисе и спровоцировал драку, во время которой его одноклубник Фернандиньо толкнул полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Бразилец отстранен на три игры.

Кононов может возглавить киевское «Динамо»

Позиции главного тренера киевского «Динамо» Сергея Реброва не слишком прочны, тем более что он может перебраться в ПАОК. Руководство украинского клуба намерено пригласить Александра Хацкевича, однако еще одним кандидатом является бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов. Что касается Реброва, то его контракт с «Динамо» действует до лета 2017 года.

Гончаренко объявил об уходе игрокам «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть клуб в ближайшее время, о чем заявил один из журналистов телеканала «Наш футбол» в прямом эфире перед началом матча 17-го тура РФПЛ между уфимцами и «Томью». По его словам, Гончаренко уже оповестил игроков о своем уходе. Ранее сообщалось, что Гончаренко должен сменить Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в декабре.

Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России