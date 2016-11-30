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    Ребров может сменить «Динамо» на ПАОК

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в ближайшее время может сменить место работы – он ведет переговоры с ПАОК, сообщает Sport24.gr. Известно, что некоторое время назад в Киеве побывал технический директор греческого клуба Любош Михел. Действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до середины 2017 года.

    Нынешний главный тренер ПАОК Владимир Ивич может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате – команда занимает седьмое место после девяти туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 30 ноября 2016, 08:03

      Карьерный рос намечается,в Европу поедет

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