Ребров может сменить «Динамо» на ПАОК

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в ближайшее время может сменить место работы – он ведет переговоры с ПАОК, сообщает Sport24.gr. Известно, что некоторое время назад в Киеве побывал технический директор греческого клуба Любош Михел. Действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до середины 2017 года.

Нынешний главный тренер ПАОК Владимир Ивич может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в чемпионате – команда занимает седьмое место после девяти туров.