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    • Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России

    Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России


    3.3
    Голосов: 6
    05.12.2016 11:55
    В Италии ежегодно вручают приз «Золотая урна» худшему футболисту чемпионата в году. Там лауреатами становились Ривалдо, Адриано, Вьери и другие знаменитости. РФПЛ готовит достойный ответ.

    Марсиньо («Уфа»)

    Бразилец отлично начинал в «Уфе» Игоря Колыванова пару лет назад – был ключевым футболистом, забивал, ассистировал, хватал призы лучшего игрока месяца и претендовал на звание одного из открытий чемпионата. А дальше пошло все хуже – в музыкальных клубных нарезках с песнями на русском языке Марсиньо стал мелькать чаще, чем на поле. В прошлом сезоне перестал бить по воротам и приносить пользу команде, а в нынешнем – уселся в глухой запас, лишь однажды выйдя в старте. Очень досадно, что такой мастер окончательно завял. Впрочем, судя по всему, самого Марсиньо эта деградация нисколько не тревожит.

    Александр Павленко («Урал»)

    Триумфального возвращения спартаковского Ларса Риккена в РФПЛ не получилось. Ясно, что это уже не тот изящный Саша Павленко образца 2008-го, который клал штрафные как рукой и умел вести игру, да и годы в ФНЛ позитивно никак повлиять не могли, но уж в «Урале» талантливый полузащитник мог бы хоть как-то напомнить о себе. Но какое там, он и в старте-то выходил через раз, за 634 проведенные минуты отметился лишь пятью ударами, попал в створ лишь однажды, зато фолил аж в четыре раза больше, чем бил по воротам. Ужас.

    Саму Гарсия («Рубин»)

    Пять миллионов евро пока что улетели впустую. Покупки Рочины и Жонатаса уже себя оправдали, хорошо выглядит и Самбрано, по некоторым приобретениям «Рубина» еще можно спорить, но от Гарсии пока вообще никакого толку. Поначалу Хави Грасия регулярно выпускал своего соотечественника в стартовом составе справа, потом попробовал в центре, где вышло еще хуже. Саму вообще не вписался в игру казанского клуба, не сделал никаких результативных действий, каждый третий пас отдавал неточно и в целом совершенно ничем не запомнился. Пока что очень непонятный трансфер.

    Аблае Мбенгуе («Терек»)

    Времена подаренных машин за голы в ворота «Спартака» уже ушли в далекое прошлое. Сейчас удел сенегальца – выходить максимум на 11 минут (это было аж в семи матчах) и забивать лишь в игре, где отсутствует всякое сопротивление (матч с «Уралом»). Был еще ассист в игре с «Локомотивом», в остальное же время – абсолютно ничего. Конечно, повлияла и отличная игра Бекима Балая, который мешает Федору Смолову считаться самым забивным форвардом турнира, но и в прошлом сезоне толку от Мбенгуе было мало – всего три гола за 21 матч. Со «Спартаком» магия тоже работать перестала. Впору Рашиду Рахимову снова жаловаться о скудном усилении в атакующей линии.

    Эммануэль Фримпонг («Арсенал Тула»)

    Впрочем, для того чтобы Фримпонгу вручить этот приз, самого футболиста сначала надо разыскать. То он попадает в заявку, то ускользает из нее, то выходит на поле и выглядит абсолютно инородным телом. Известно, что африканец мучился с травмой еще в «Уфе», при которой нужно было постоянно набирать форму. Сыграв лишь по разу в августе, сентябре и октябре, Фримпонг снова свалился с повреждением и с тех пор не очень ясно, выйдет ли он вообще на поле. Проблема в том, что когда ганец был в порядке в «Уфе», то тоже не слишком-то приносил пользу клубу, запомнившись больше странным празднованием гола и веселыми интервью.

    Алексей Ионов (ЦСКА)

    В «Динамо» даже при обилии звезд в сезоне-2014/15 Ионов выглядел очень прилично, чего стоят хотя бы девять голов в том чемпионате. Потому и в сборную России вызывался вполне заслуженно, отыграв с десяток матчей за три года. В провальном для бело-голубых чемпионате-2015/16 полузащитник забивал уже не так много, но был едва ли не единственным в составе, кто не снизил уровень, даже вылетая в ФНЛ.

    А вот в ЦСКА не заладилось совсем. Если и вспоминать, то голевые пасы в Леверкузене и на «Открытие-Арене». Сюда же – всего один удар в створ за 727 сыгранных минут, жалкие 0,4 кросса за игру и лишь один точный длинный пас. Невыносимо слабо.

    Ласина Траоре (ЦСКА)

    Ивуариец, конечно, сделал попытку вырваться из этого списка, забив дважды «Уралу», но тщетно. Объективно, его слабая игра – одна из причин нерадостного результата ЦСКА в первой части чемпионата. Клуб так и не смог использовать его лучшие качества, самому игроку не удалось встроиться в схему. Пять голов – результат не провальный, но на деле толку от Траоре в матчах было мало. А как может двухметровый нападающий занимать лишь 59-е место по количеству выигранных верховых единоборств?

    Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)

    При всей симпатии к парагвайцу, ждали от него гораздо большего. Три гола в 24 матчах при одной голевой передаче – уж очень мало. Мельга – этакий «античитер», которому совсем не хватает какой-то малости, хоть какой-нибудь прухи, чтобы записаться в кумиры у спартаковских фанатов. Форвард из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то запомниться, но все впустую. Принес победу своим точным ударом по воротам «Урала», отыграл неплохо с «Амкаром». В остальном же – очень слабо, и следи за ним внимательнее Александр Бубнов, у того бы появился новый Кариока.

    Возможно, парагвайского нападающего так толком до сих пор и не поняли, как правильно использовать, но куда денешь статистику, к которой еще и присоединяются лишь две удачные обводки и аж половина всех сделанных передач – в ноги сопернику. С другой стороны, отыграв целый сезон, с ним абсолютно без сожаления в свое время рассталась «Бенфика». Может быть, Мельгарехо – просто игрок не для топ-клуба.

    Алексей Миранчук («Локомотив»)

    Продолжая который уже год ходить в суперперспективных героях будущего, Миранчук все так же раздражает ужасающей статистикой: три несчастных голевых паса и пять голов за неполные четыре сезона – как же это так? Из прогресса – большее количество ударов, плюс он чуть поправил показатели дриблинга, но на этом и все. Зато записался в десятку самых фолящих (!) игроков нынешнего сезона. Ясно, что ждать чудес от 21-летнего парня в нашем чемпионате не стоит, но ведь Миранчук уже четвертый год играет в футбол на взрослом уровне. Но с места сдвигов никаких.

    Алекс Сонг («Рубин»)

    Ну а здесь обычная история – громкое имя и обманутые ожидания. В своих первых двух матчах со «Спартаком» и «Анжи» Сонг смотрелся отлично, затем стал играть хуже, а выезд с «Зенитом» провалил по полной программе – казанские баррикады в центре поля питерцы не заметили вообще, а самого камерунца после сноса Жиркова в штрафной будто и не было на поле. Надо еще умудриться получить 5,3 от Whoscored за игру даже с учетом подаренного пенальти.

    В октябре Сонг перестал играть полные матчи, а последний раз выходил на поле ровно месяц назад. Затем даже пропал из заявки. Хави Грасия причины объяснять не стал. Но в целом от бывшего игрока «Барселоны» и «Арсенала» ожидали, конечно, куда большего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 8 декабря 2016, 22:13

      Траоре и Мельгарехо - недонападающие. Им и вправду что этот приз получить.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 декабря 2016, 18:51

      Я бы отдал этот приз Траоре

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 5 декабря 2016, 15:46

      Категорически не согласен по поводу Миранчука. Он в Локо был одним из самых активных в первом круге, часто играл. А плохая статистика у него (в плане голевых передач и голов) по причине того, что у Локо толком то и атаки не было в первом круге. Нападающие не открывались, ввиду этого не было и голевых передач. А так Миранчук очень старателен, и себя еще раскроет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Nesterenko 5 декабря 2016, 16:35

      как же тогда Фернандешу удалось отдать сразу пять голевых передач, играя ровно вполовину меньше по времени и вообще ниже по позиции?

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > miklos 5 декабря 2016, 16:39

      Потому что Фернандеш начал показывать реализацию в момент, когда его место на поле было "оттянутый плеймейкер", в это же время Миранчук играл "ложную девятку", что конечно же не его позиция. Да и сравнил ты конечно, Фернадеш гораздо выше классом Миранчука. Но это не значит, что Миранчук провалил первый круг, ему есть куда расти, это один из талантов России.

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Nesterenko 5 декабря 2016, 17:22

      ложную девятку Миранчук играл в 3 матчах из 16. меньше трети. а Фернандеш одинаково эффективен и под нападением (2+1) и в опорной зоне (1+4). таланты талантами, но на 4-й сезон игроку основного состава иметь такую скудную статистику в таком статусном клубе - это даже не Смолов времен Динамо и ненавидимый всеми Кокорин, а гораздо хуже.

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > miklos 6 декабря 2016, 00:14

      Опять же, ты приводишь статистику, не видя как Миранчук старается на поле. Об этом даже комментаторы говорили, что если внимательно за ним следить, то можно увидеть, как человек старается. А сравнивать Миранчука с нынешним Кокориным и тем более с молодым Смоловом некорректно. Потому что во-первых, они нападающие, и их главная цель- забивать. А Миранчук все-таки полузащитник. Я не говорю о том, что он отлично играл в этом сезоне, конечно, не ярко пока играт. Но это не значит, что один из разочарований этого сезона. У всей команды не шло. И еще раз повторюсь, Фернандеш - это вообще другого плана футболист, он более возрастной, опытный и техничный футболист. Миранчуку надо у него учится. Как раз таки Фернандеш и является сейчас плеймейкером у Семина.

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > Nesterenko 6 декабря 2016, 10:12

      Уважаю ваше мнение, но все равно, на мой взгляд, уж на четвертый сезон человеку пора проявлять себя на столь ответственной позиции. Стараться ведь и мы с вами можем, но в таком клубе, как Локо, одном из главных в стране, все-таки нужно соответствовать. Будь у команды более мастеровитый плеймейкер, боролась бы сейчас она за призы, а не за место в десятке. А почему сравнивал с Кокориным и Смоловым - нет, не по кол-ву голов, а по "гол плюс пас" хотя бы.

      Посмотрим, что будет дальше. Просто вспоминается, как еще в 2014-м анонсировали суперталант, но воз пока и ныне там. Есть какие-то проблески, но на результативности совсем не отражается, а жаль. У нас и так-то талантливой молодежи очень мало.

      0
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 5 декабря 2016, 15:03

      траоре дерево... ЦВБП

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 5 декабря 2016, 14:04

      Хоть и болею за спартак, надо вручать мельгарехо, никакущий вобще, лучше Давыдов пусть играет, чем он

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 5 декабря 2016, 14:00

      Цауня из ЦСКА тоже может войти в этот список.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 декабря 2016, 13:59

      Траоре первый в этом списке, как не жаль, Алексей Ионов второй-ждал больше от него ну и конечно Мельгарехо, дай бог еще заиграет конечно

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 5 декабря 2016, 12:38

      я бы Траоре втюхал её не чего личного реально не вывозит он своё бабло которое стоит и получает...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 5 декабря 2016, 12:32

      По поводу миранчука не согласен

      2
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