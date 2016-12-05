Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России

Марсиньо («Уфа»)

Бразилец отлично начинал в «Уфе» Игоря Колыванова пару лет назад – был ключевым футболистом, забивал, ассистировал, хватал призы лучшего игрока месяца и претендовал на звание одного из открытий чемпионата. А дальше пошло все хуже – в музыкальных клубных нарезках с песнями на русском языке Марсиньо стал мелькать чаще, чем на поле. В прошлом сезоне перестал бить по воротам и приносить пользу команде, а в нынешнем – уселся в глухой запас, лишь однажды выйдя в старте. Очень досадно, что такой мастер окончательно завял. Впрочем, судя по всему, самого Марсиньо эта деградация нисколько не тревожит.

Александр Павленко («Урал»)

Триумфального возвращения спартаковского Ларса Риккена в РФПЛ не получилось. Ясно, что это уже не тот изящный Саша Павленко образца 2008-го, который клал штрафные как рукой и умел вести игру, да и годы в ФНЛ позитивно никак повлиять не могли, но уж в «Урале» талантливый полузащитник мог бы хоть как-то напомнить о себе. Но какое там, он и в старте-то выходил через раз, за 634 проведенные минуты отметился лишь пятью ударами, попал в створ лишь однажды, зато фолил аж в четыре раза больше, чем бил по воротам. Ужас.

Саму Гарсия («Рубин»)

Пять миллионов евро пока что улетели впустую. Покупки Рочины и Жонатаса уже себя оправдали, хорошо выглядит и Самбрано, по некоторым приобретениям «Рубина» еще можно спорить, но от Гарсии пока вообще никакого толку. Поначалу Хави Грасия регулярно выпускал своего соотечественника в стартовом составе справа, потом попробовал в центре, где вышло еще хуже. Саму вообще не вписался в игру казанского клуба, не сделал никаких результативных действий, каждый третий пас отдавал неточно и в целом совершенно ничем не запомнился. Пока что очень непонятный трансфер.

Аблае Мбенгуе («Терек»)

Времена подаренных машин за голы в ворота «Спартака» уже ушли в далекое прошлое. Сейчас удел сенегальца – выходить максимум на 11 минут (это было аж в семи матчах) и забивать лишь в игре, где отсутствует всякое сопротивление (матч с «Уралом»). Был еще ассист в игре с «Локомотивом», в остальное же время – абсолютно ничего. Конечно, повлияла и отличная игра Бекима Балая, который мешает Федору Смолову считаться самым забивным форвардом турнира, но и в прошлом сезоне толку от Мбенгуе было мало – всего три гола за 21 матч. Со «Спартаком» магия тоже работать перестала. Впору Рашиду Рахимову снова жаловаться о скудном усилении в атакующей линии.

Эммануэль Фримпонг («Арсенал Тула»)

Впрочем, для того чтобы Фримпонгу вручить этот приз, самого футболиста сначала надо разыскать. То он попадает в заявку, то ускользает из нее, то выходит на поле и выглядит абсолютно инородным телом. Известно, что африканец мучился с травмой еще в «Уфе», при которой нужно было постоянно набирать форму. Сыграв лишь по разу в августе, сентябре и октябре, Фримпонг снова свалился с повреждением и с тех пор не очень ясно, выйдет ли он вообще на поле. Проблема в том, что когда ганец был в порядке в «Уфе», то тоже не слишком-то приносил пользу клубу, запомнившись больше странным празднованием гола и веселыми интервью.

Алексей Ионов (ЦСКА)

В «Динамо» даже при обилии звезд в сезоне-2014/15 Ионов выглядел очень прилично, чего стоят хотя бы девять голов в том чемпионате. Потому и в сборную России вызывался вполне заслуженно, отыграв с десяток матчей за три года. В провальном для бело-голубых чемпионате-2015/16 полузащитник забивал уже не так много, но был едва ли не единственным в составе, кто не снизил уровень, даже вылетая в ФНЛ.

А вот в ЦСКА не заладилось совсем. Если и вспоминать, то голевые пасы в Леверкузене и на «Открытие-Арене». Сюда же – всего один удар в створ за 727 сыгранных минут, жалкие 0,4 кросса за игру и лишь один точный длинный пас. Невыносимо слабо.

Ласина Траоре (ЦСКА)

Ивуариец, конечно, сделал попытку вырваться из этого списка, забив дважды «Уралу», но тщетно. Объективно, его слабая игра – одна из причин нерадостного результата ЦСКА в первой части чемпионата. Клуб так и не смог использовать его лучшие качества, самому игроку не удалось встроиться в схему. Пять голов – результат не провальный, но на деле толку от Траоре в матчах было мало. А как может двухметровый нападающий занимать лишь 59-е место по количеству выигранных верховых единоборств?

Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)

При всей симпатии к парагвайцу, ждали от него гораздо большего. Три гола в 24 матчах при одной голевой передаче – уж очень мало. Мельга – этакий «античитер», которому совсем не хватает какой-то малости, хоть какой-нибудь прухи, чтобы записаться в кумиры у спартаковских фанатов. Форвард из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то запомниться, но все впустую. Принес победу своим точным ударом по воротам «Урала», отыграл неплохо с «Амкаром». В остальном же – очень слабо, и следи за ним внимательнее Александр Бубнов, у того бы появился новый Кариока.

Возможно, парагвайского нападающего так толком до сих пор и не поняли, как правильно использовать, но куда денешь статистику, к которой еще и присоединяются лишь две удачные обводки и аж половина всех сделанных передач – в ноги сопернику. С другой стороны, отыграв целый сезон, с ним абсолютно без сожаления в свое время рассталась «Бенфика». Может быть, Мельгарехо – просто игрок не для топ-клуба.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Продолжая который уже год ходить в суперперспективных героях будущего, Миранчук все так же раздражает ужасающей статистикой: три несчастных голевых паса и пять голов за неполные четыре сезона – как же это так? Из прогресса – большее количество ударов, плюс он чуть поправил показатели дриблинга, но на этом и все. Зато записался в десятку самых фолящих (!) игроков нынешнего сезона. Ясно, что ждать чудес от 21-летнего парня в нашем чемпионате не стоит, но ведь Миранчук уже четвертый год играет в футбол на взрослом уровне. Но с места сдвигов никаких.

Алекс Сонг («Рубин»)

Ну а здесь обычная история – громкое имя и обманутые ожидания. В своих первых двух матчах со «Спартаком» и «Анжи» Сонг смотрелся отлично, затем стал играть хуже, а выезд с «Зенитом» провалил по полной программе – казанские баррикады в центре поля питерцы не заметили вообще, а самого камерунца после сноса Жиркова в штрафной будто и не было на поле. Надо еще умудриться получить 5,3 от Whoscored за игру даже с учетом подаренного пенальти.

В октябре Сонг перестал играть полные матчи, а последний раз выходил на поле ровно месяц назад. Затем даже пропал из заявки. Хави Грасия причины объяснять не стал. Но в целом от бывшего игрока «Барселоны» и «Арсенала» ожидали, конечно, куда большего.