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  • Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России

Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России

Марсиньо («Уфа»)

Бразилец отлично начинал в «Уфе» Игоря Колыванова пару лет назад – был ключевым футболистом, забивал, ассистировал, хватал призы лучшего игрока месяца и претендовал на звание одного из открытий чемпионата. А дальше пошло все хуже – в музыкальных клубных нарезках с песнями на русском языке Марсиньо стал мелькать чаще, чем на поле. В прошлом сезоне перестал бить по воротам и приносить пользу команде, а в нынешнем – уселся в глухой запас, лишь однажды выйдя в старте. Очень досадно, что такой мастер окончательно завял. Впрочем, судя по всему, самого Марсиньо эта деградация нисколько не тревожит.

Александр Павленко («Урал»)

Триумфального возвращения спартаковского Ларса Риккена в РФПЛ не получилось. Ясно, что это уже не тот изящный Саша Павленко образца 2008-го, который клал штрафные как рукой и умел вести игру, да и годы в ФНЛ позитивно никак повлиять не могли, но уж в «Урале» талантливый полузащитник мог бы хоть как-то напомнить о себе. Но какое там, он и в старте-то выходил через раз, за 634 проведенные минуты отметился лишь пятью ударами, попал в створ лишь однажды, зато фолил аж в четыре раза больше, чем бил по воротам. Ужас.

Саму Гарсия («Рубин»)

Пять миллионов евро пока что улетели впустую. Покупки Рочины и Жонатаса уже себя оправдали, хорошо выглядит и Самбрано, по некоторым приобретениям «Рубина» еще можно спорить, но от Гарсии пока вообще никакого толку. Поначалу Хави Грасия регулярно выпускал своего соотечественника в стартовом составе справа, потом попробовал в центре, где вышло еще хуже. Саму вообще не вписался в игру казанского клуба, не сделал никаких результативных действий, каждый третий пас отдавал неточно и в целом совершенно ничем не запомнился. Пока что очень непонятный трансфер.

Аблае Мбенгуе («Терек»)

Времена подаренных машин за голы в ворота «Спартака» уже ушли в далекое прошлое. Сейчас удел сенегальца – выходить максимум на 11 минут (это было аж в семи матчах) и забивать лишь в игре, где отсутствует всякое сопротивление (матч с «Уралом»). Был еще ассист в игре с «Локомотивом», в остальное же время – абсолютно ничего. Конечно, повлияла и отличная игра Бекима Балая, который мешает Федору Смолову считаться самым забивным форвардом турнира, но и в прошлом сезоне толку от Мбенгуе было мало – всего три гола за 21 матч. Со «Спартаком» магия тоже работать перестала. Впору Рашиду Рахимову снова жаловаться о скудном усилении в атакующей линии.

Эммануэль Фримпонг («Арсенал Тула»)

Впрочем, для того чтобы Фримпонгу вручить этот приз, самого футболиста сначала надо разыскать. То он попадает в заявку, то ускользает из нее, то выходит на поле и выглядит абсолютно инородным телом. Известно, что африканец мучился с травмой еще в «Уфе», при которой нужно было постоянно набирать форму. Сыграв лишь по разу в августе, сентябре и октябре, Фримпонг снова свалился с повреждением и с тех пор не очень ясно, выйдет ли он вообще на поле. Проблема в том, что когда ганец был в порядке в «Уфе», то тоже не слишком-то приносил пользу клубу, запомнившись больше странным празднованием гола и веселыми интервью.

Алексей Ионов (ЦСКА)

В «Динамо» даже при обилии звезд в сезоне-2014/15 Ионов выглядел очень прилично, чего стоят хотя бы девять голов в том чемпионате. Потому и в сборную России вызывался вполне заслуженно, отыграв с десяток матчей за три года. В провальном для бело-голубых чемпионате-2015/16 полузащитник забивал уже не так много, но был едва ли не единственным в составе, кто не снизил уровень, даже вылетая в ФНЛ.

А вот в ЦСКА не заладилось совсем. Если и вспоминать, то голевые пасы в Леверкузене и на «Открытие-Арене». Сюда же – всего один удар в створ за 727 сыгранных минут, жалкие 0,4 кросса за игру и лишь один точный длинный пас. Невыносимо слабо.

Ласина Траоре (ЦСКА)

Ивуариец, конечно, сделал попытку вырваться из этого списка, забив дважды «Уралу», но тщетно. Объективно, его слабая игра – одна из причин нерадостного результата ЦСКА в первой части чемпионата. Клуб так и не смог использовать его лучшие качества, самому игроку не удалось встроиться в схему. Пять голов – результат не провальный, но на деле толку от Траоре в матчах было мало. А как может двухметровый нападающий занимать лишь 59-е место по количеству выигранных верховых единоборств?

Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)

При всей симпатии к парагвайцу, ждали от него гораздо большего. Три гола в 24 матчах при одной голевой передаче – уж очень мало. Мельга – этакий «античитер», которому совсем не хватает какой-то малости, хоть какой-нибудь прухи, чтобы записаться в кумиры у спартаковских фанатов. Форвард из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то запомниться, но все впустую. Принес победу своим точным ударом по воротам «Урала», отыграл неплохо с «Амкаром». В остальном же – очень слабо, и следи за ним внимательнее Александр Бубнов, у того бы появился новый Кариока.

Возможно, парагвайского нападающего так толком до сих пор и не поняли, как правильно использовать, но куда денешь статистику, к которой еще и присоединяются лишь две удачные обводки и аж половина всех сделанных передач – в ноги сопернику. С другой стороны, отыграв целый сезон, с ним абсолютно без сожаления в свое время рассталась «Бенфика». Может быть, Мельгарехо – просто игрок не для топ-клуба.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Продолжая который уже год ходить в суперперспективных героях будущего, Миранчук все так же раздражает ужасающей статистикой: три несчастных голевых паса и пять голов за неполные четыре сезона – как же это так? Из прогресса – большее количество ударов, плюс он чуть поправил показатели дриблинга, но на этом и все. Зато записался в десятку самых фолящих (!) игроков нынешнего сезона. Ясно, что ждать чудес от 21-летнего парня в нашем чемпионате не стоит, но ведь Миранчук уже четвертый год играет в футбол на взрослом уровне. Но с места сдвигов никаких.

Алекс Сонг («Рубин»)

Ну а здесь обычная история – громкое имя и обманутые ожидания. В своих первых двух матчах со «Спартаком» и «Анжи» Сонг смотрелся отлично, затем стал играть хуже, а выезд с «Зенитом» провалил по полной программе – казанские баррикады в центре поля питерцы не заметили вообще, а самого камерунца после сноса Жиркова в штрафной будто и не было на поле. Надо еще умудриться получить 5,3 от Whoscored за игру даже с учетом подаренного пенальти.

В октябре Сонг перестал играть полные матчи, а последний раз выходил на поле ровно месяц назад. Затем даже пропал из заявки. Хави Грасия причины объяснять не стал. Но в целом от бывшего игрока «Барселоны» и «Арсенала» ожидали, конечно, куда большего.

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Локомотив Спартак ЦСКА Арсенал Рубин Ахмат Урал Уфа Павленко Александр Сонг Александр Ионов Алексей Фримпонг Эммануэль Траоре Ласина Саму Миранчук Алексей Мельгарехо Лоренцо Марсиньо Мбенг Аблае
Комментарии (15)
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Lokofint
1480930327
По поводу миранчука не согласен
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h3LL1k
1480930710
я бы Траоре втюхал её не чего личного реально не вывозит он своё бабло которое стоит и получает...
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Александ1982
1480935560
Траоре первый в этом списке, как не жаль, Алексей Ионов второй-ждал больше от него ну и конечно Мельгарехо, дай бог еще заиграет конечно
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CSKA75875
1480935622
Цауня из ЦСКА тоже может войти в этот список.
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никорос
1480935848
Хоть и болею за спартак, надо вручать мельгарехо, никакущий вобще, лучше Давыдов пусть играет, чем он
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ЧуСа 21
1480939384
траоре дерево... ЦВБП
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Nesterenko
1480941972
Категорически не согласен по поводу Миранчука. Он в Локо был одним из самых активных в первом круге, часто играл. А плохая статистика у него (в плане голевых передач и голов) по причине того, что у Локо толком то и атаки не было в первом круге. Нападающие не открывались, ввиду этого не было и голевых передач. А так Миранчук очень старателен, и себя еще раскроет.
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Dimonadze
1480953108
Я бы отдал этот приз Траоре
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Zhenyoklfootball
1481224430
Траоре и Мельгарехо - недонападающие. Им и вправду что этот приз получить.
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