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    Лулич: «Два года назад Рюдигер продавал носки, а теперь возомнил себя феноменом»

    Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после матча 15-го тура Серии А против «Ромы» (0:2) нелицеприятно отозвался о защитнике соперника Антонио Рюдигере, который, по мнению боснийца, начал провоцировать его партнеров.

    «Рюдигер начал провоцировать нас еще до начала матча. Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом. Это не совсем вина Антонио, а окружения, которое не научило его хорошим манерам. Извиниться за свои слова? Я сказал то, что думаю. Белые люди тоже продают носки», – сказал Лулич.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2016 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 5 декабря 2016, 17:33

      Ну продавал носки Рюдигер, ну и что тут такого, сам у него покупал)))

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