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    Витсель: «Нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) посетовал на работу судей в данной встрече. По словам бельгийца, главный рефери Виталий Мешков не назначил очевидный пенальти в пользу сине-бело-голубых.

    – У нас были две хорошие возможности для того, чтобы забить, – Мак и Дзюба были к этому очень близки. Кроме того, снова повторилась история с судьей – нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре – вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения.

    – Как по-вашему, можно ли было показать хороший футбол на этом поле?

    – Поле было в порядке, даже несмотря на погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться. Сегодня было очень холодно, дул сильный ветер, но мы все равно показали свой футбол и владели преимуществом, но забить нам так и не удалось. Мы опечалены судейством.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.12.2016 22:51
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +377

      bringing 4 декабря 2016, 14:03

      Тёлка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 4 декабря 2016, 10:57

      Ткнул пальцем в середину зада.
      Это ему награда.
      Сначала б поинтересовался, дебил,
      Спартак ни одной пенальки в сезоне не бил.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 декабря 2016, 10:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак уже забыл, какой они вселенский скандал раздули из-за судейства. Так что не надо на наших доблестных парней катить. Установка на сезон - помочь Спартаку добыть золото. Это так очевидно

      -4
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      Рейтинг: +427

      policepnz > APchelov 4 декабря 2016, 10:47

      ахахахха, Кривой глаз Луческу как проклятие Черной бороды нассало вам в мозг!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      court > APchelov 6 декабря 2016, 12:24

      Зенит его Величества)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 4 декабря 2016, 10:02

      Спартак в этом году пенальти ни разу не бил так что заткнись, Одуванчик недоделанный!

      5
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 4 декабря 2016, 09:42

      Ну молодец ну красава...

      0
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 4 декабря 2016, 09:00

      Такое ощущение ,что цыган учит бомжей не в футбол играть ,а ныть. Ну лайте нам пеналь пробить ,ну дайте. Противно смотреть и читать этих нытиков. Они досрочно стали чемпионами по нытью.

      2
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      Рейтинг: +8172

      nik55 4 декабря 2016, 08:55

      газа нанюхался -когда Спартаку пенальти давали пробить?

      5
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      Рейтинг: +427

      policepnz > nik55 4 декабря 2016, 10:48

      по стопам Еремы хочет!

      0
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      Рейтинг: +103

      никорос 4 декабря 2016, 08:37

      Что-то путает сударь, спартак по-моему вобще не бил ни одного пеналя в этом сезоне

      5
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      Рейтинг: +130

      Бульба 4 декабря 2016, 08:14

      В их пользу в матче Зенит Спартак в этом сезоне 2 левеньких пенальти назначили. Бонифаций что-то забыл.

      8
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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 декабря 2016, 08:08

      швабра ебаная Спартак пенальти в последний раз бил в прошлом сезоне

      6
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