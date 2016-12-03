Витсель: «Нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) посетовал на работу судей в данной встрече. По словам бельгийца, главный рефери Виталий Мешков не назначил очевидный пенальти в пользу сине-бело-голубых.

– У нас были две хорошие возможности для того, чтобы забить, – Мак и Дзюба были к этому очень близки. Кроме того, снова повторилась история с судьей – нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре – вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения.

– Как по-вашему, можно ли было показать хороший футбол на этом поле?

– Поле было в порядке, даже несмотря на погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться. Сегодня было очень холодно, дул сильный ветер, но мы все равно показали свой футбол и владели преимуществом, но забить нам так и не удалось. Мы опечалены судейством.