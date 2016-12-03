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  • Витсель: «Нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет»

Витсель: «Нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет»

3 декабря 2016, 22:51
47

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) посетовал на работу судей в данной встрече. По словам бельгийца, главный рефери Виталий Мешков не назначил очевидный пенальти в пользу сине-бело-голубых.

– У нас были две хорошие возможности для того, чтобы забить, – Мак и Дзюба были к этому очень близки. Кроме того, снова повторилась история с судьей – нам опять не дали пробить пенальти в очень важной игре. В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет. Судя по всему, сегодня это произошло из-за того, что судья не был в достаточной мере сконцентрирован на игре – вспомните эпизод с желтыми карточками. Нам необходимо говорить об этом, потому что, если честно, мы все уже устали от такого отношения.

– Как по-вашему, можно ли было показать хороший футбол на этом поле?

– Поле было в порядке, даже несмотря на погодные условия, с которыми нам пришлось столкнуться. Сегодня было очень холодно, дул сильный ветер, но мы все равно показали свой футбол и владели преимуществом, но забить нам так и не удалось. Мы опечалены судейством.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак Зенит Витсель Аксель
Комментарии (47)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1480794866
У цыгана своего что ли научились?
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niarmed311082
1480794908
и потекли сопли и слюни...теперь из газовой трубы...... мол...Че спартачи плачут... судьи честные... А вот нам то пенальти не дали ..несправедливо... хнык хнык... взрослые мужики.. сука противно смотреть...
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VVM1964
1480795027
" В матчах «Спартака» и ЦСКА такого нет "- КОНЕЧНО НЕТ , В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА ПЕНАЛЬТИ ПРОСТО НЕ НАЗНАЧАЮТ , МАЛО ТОГО , ЭТО ПОХОЖЕ ДАЖЕ ИЗ ПРАВИЛ ИСКЛЮЧИЛИ .
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Filllllll
1480796242
В матчах со Спартаком бывают пенальти, причем левые, согласен. Только в ворота Спартака...
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Dmitry0054
1480796697
Идиот с гнездом на голове. И, да, он прав в том, что в матчах со Спартаком их судят по-другому. По два пенальти дают пробить сразу после нарушения на игроке Спартака. И свистят после каждого спотыкания Дзюбы.
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- k a r m a f o x x
1480796802
В этом сезоне Спартак еще ни одного пенальти не бил. Стрелка Зенита.. Стрелочники)
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Супермачо
1480799900
Когда этого пуделя недоделанного уже заберут куда-нибудь?
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Зарема лис
1480801241
Сука Спартак не одного пенальти не пробил, уебище ты не русское!
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ivanthebest
1480803509
Мда... Правильно такого у Спартака нет.... Они уже пенальти больше года как не били! ГОДА!!! Т.е. это по сути за весь полноценный чемпионат не поставили ни единого пендаля! Хотя моментов для этого была уйма! И этот пудель ещё ноет!
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Бульба
1480828486
В их пользу в матче Зенит Спартак в этом сезоне 2 левеньких пенальти назначили. Бонифаций что-то забыл.
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