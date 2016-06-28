Эмери ушел в «ПСЖ». Думбия перешел в «Базель». Дайджест событий дня

Эмери – новый главный тренер «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» объявил о назначении на пост главного тренера команды экс-рулевого «Севильи» Унаи Эмери. Со специалистом подписано соглашение до лета 2018 года. Отметим, что «Севилья» под руководством Эмери трижды подряд побеждала в Лиге Европы.

«Рубин» намерен подписать Нойштедтера

«Рубин» намерен укрепить состав натурализованным игроком сборной России Романом Нойштедтером. Казанский клуб начал вести переговоры с защитником еще до старта Евро-2016. На данный момент они затормозились из-за интереса к футболисту со стороны турецкого «Фенербахче». «Не секрет, что «Рубину» нужно усиление. Однако мы не комментируем ход переговоров по возможным трансферам», – сказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

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«Фенербахче» объявил о продаже Нани в «Валенсию»

Нападающий «Фенербахче» Нани по завершении Евро-2016 продолжит карьеру в Испании. Руководство турецкого клуба подтвердило, что португалец переходит в «Валенсию». Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро. Условия личного контракта Нани с «Валенсией» не сообщаются. Ранее итальянские СМИ утверждали о желании «Интера» подписать португальца.

Капаррос заменит Дель Боске в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске после восьми лет работы покинет свой пост. Если это произойдет, то он вообще может завершить тренерскую карьеру. Наиболее вероятным кандидатом на его замену является Хоакин Капаррос, ранее работавший в «Атлетике», «Вильярреале», «Севилье», «Депортиво», «Леванте» и «Мальорке».

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«Ливерпуль» официально объявил о покупке Мане

​«Ливерпуль» официально сообщил о покупке у «Саутгемптона» Садьо Мане. Стороны не объявляют о сумме сделки. Утверждается, что сенегальский форвард обошелся команде Юргена Клоппа в 38,5 миллиона фунтов с учетом различных бонусов. В самом «Саутгемптоне» заявили, что данный трансфер стал самым рекордным в истории клуба.

Бердыев может покинуть «Ростов» в любое время

Курбан Бердыев может оставить пост главного тренера «Ростова» до старта нового сезона. В новом контракте специалиста с клубом есть пункт, по которому Бердыев имеет право прекратить сотрудничество в любое время в одностороннем порядке. При этом специалист не будет нести финансовых обязательств за преждевременное расторжение соглашения. Ранее сообщалось, что представители РФС вышли на связь с Бердыевым, который может стать новым главным тренером сборной России.

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Отец Неймара ответил «ПСЖ» отказом

Отец нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Неймара, который является его агентом, сообщил представителям «ПСЖ» о том, что им не стоит пытаться купить игрока – он принял решение остаться в каталонском клубе. Как сообщает источник, футболист готов продлить контракт с «Барселоной» до 2022 года. Произойти это может уже на этой неделе.

Думбия стал игроком «Базеля»

«Базель» официально объявил о переходе нападающего «Ромы» Сейду Думбия на правах аренды. Соглашение заключено на один сезон с возможностью продления. Ивуариец будет выступать под 88 номером. В первой части минувшего сезона Думбия выступал в аренде в ЦСКА, проведя 13 поединков, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи. Зимой форвард был арендован «Ньюкаслом», в составе которого принял участие всего в трех играх, не отметившись результативными действиями.