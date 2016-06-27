Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Отлично! Подписываем контракт!
Пока вся страна негодует, «Бомбардир» предлагает направить гневную энергию в правильное русло: пройти наш тест и узнать, сможете ли вы возглавить российскую сборную на домашнем чемпионате мира.
Убрал бы Дзюбину поставил бы в нападении братьев Миранчуков и Смолова и все пошло бы поехало...
Ну уж, конечно, лучше чем Черчесов. Особенно с подбором игроков.
мудко
Нет, лучше оставайтесь экспертом.
Нет, лучше оставайтесь экспертом.
Отлично! Подписываем контракт!
Отлично! Подписываем контракт!))
тест для дебильных тренеров