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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    27 июня 2016
    Пока вся страна негодует, «Бомбардир» предлагает направить гневную энергию в правильное русло: пройти наш тест и узнать, сможете ли вы возглавить российскую сборную на домашнем чемпионате мира.

    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Рейтинг: 4 Голосов: 27
    Комментарии57
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 июля 2022, 19:30

      Отлично! Подписываем контракт!

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 20 июля 2021, 08:30

      Убрал бы Дзюбину поставил бы в нападении братьев Миранчуков и Смолова и все пошло бы поехало...

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 22 июня 2018, 21:31

      Отлично! Подписываем контракт!

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      Рейтинг: +836

      Князев 12 марта 2018, 19:04

      Ну уж, конечно, лучше чем Черчесов. Особенно с подбором игроков.

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      Рейтинг: +452

      тёска 10 марта 2018, 10:00

      мудко

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 января 2018, 19:22

      Нет, лучше оставайтесь экспертом.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 ноября 2017, 10:15

      Нет, лучше оставайтесь экспертом.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 8 июня 2017, 22:49

      Отлично! Подписываем контракт!

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      Рейтинг: +11

      prizrak91 26 мая 2017, 19:30

      Отлично! Подписываем контракт!))

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      Рейтинг: +411

      aam 13 мая 2017, 17:28

      тест для дебильных тренеров

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