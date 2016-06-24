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    Неймар назвал «Барселоне» условия для продления контракта

    Нападающий «Барселоны» Неймар согласился продлить контракт со своим клубом. Источник сообщает, что при этом он выдвинул одно условие каталонскому клубу: испанский гранд должен решить его юридические проблемы.

    Речь идет о скандале с инвестиционным фондом DIS, который летом 2015 года подал на игрока и его семью в суд после его перехода в стан сине-гранатовых из «Сантоса» в 2013 году. Представители фонда считают, что они должны были получить 40% от суммы, которую заплатила «Барселона».

    Отметим, что испанский клуб принял его требование, и в ближайшее время юристы «Барселоны» вылетят в Бразилию, чтобы встретиться с представителями DIS.

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    Источник: Sport.es

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    24.06.2016 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 июня 2016, 13:01

      Эй, Ней, слющяй! Зачем так? Давай, садис самалет и в Сочи к Ашоту! Все бистра парищяим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 24 июня 2016, 11:07

      Вали оттуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 июня 2016, 10:40

      очень даже умно поступил! молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      df44 24 июня 2016, 08:55

      Зря согласились, теперь и у клуба могут быть проблемы

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