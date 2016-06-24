Неймар назвал «Барселоне» условия для продления контракта

Нападающий «Барселоны» Неймар согласился продлить контракт со своим клубом. Источник сообщает, что при этом он выдвинул одно условие каталонскому клубу: испанский гранд должен решить его юридические проблемы.

Речь идет о скандале с инвестиционным фондом DIS, который летом 2015 года подал на игрока и его семью в суд после его перехода в стан сине-гранатовых из «Сантоса» в 2013 году. Представители фонда считают, что они должны были получить 40% от суммы, которую заплатила «Барселона».

Отметим, что испанский клуб принял его требование, и в ближайшее время юристы «Барселоны» вылетят в Бразилию, чтобы встретиться с представителями DIS.

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