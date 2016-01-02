«Валенсия» хочет пригласить Виллаш-Боаша. «Реал» готовится к распродаже. Дайджест событий дня

Президент "Вильярреала": "Попытаемся приобрести Черышева"

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг заявил, что его клуб готов приобрести полузащитника "Реала" Дениса Черышева.

"Игра Черышева нравится главному тренеру нашей команды. Если бы мы могли рассчитывать на него, то он был бы большой подмогой для нас. Попытаемся приобрести его и посмотрим, как будут развиваться события", – отметил президент.

По данным Transfermarkt, стоимость Черышева составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за "Реал" лишь два матча.

Джеррард: "Вероятно, этот год станет для меня последним в качестве футболиста"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", планирует завершить профессиональную карьеру футболиста по истечению сезона-2016.

"Я не уверен на 100 процентов, но, вероятно, этот год станет для меня последним в качестве футболиста", – отметил Джеррард.

Таким образом, англичанин не будет продлевать с американским клубом действующий контракт, который рассчитан до 2017 года.

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Райола: "Ибрагимович впервые в жизни хочет стать свободным агентом"

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича, рассказал, что хотел бы видеть своего клиента в одном из клубов АПЛ.

"Сейчас сложилась непростая ситуация, потому что впервые в жизни он хочет стать свободным агентом. Нам поступило уже много предложение от разных клубов, но Златан еще не решил. Я хотел бы видеть его в АПЛ. Эта лига буквально создана для него, учитывая его силу и технику.

Однако до конца нынешнего сезона Ибрагимович точно останется игроком "ПСЖ". У него крепкие отношения с клубом", – отметил Райола.

Виллаш-Боаш может стать новым главным тренером "Валенсии"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш со следующего сезона может стать новым рулевым "Валенсии". Таким образом, португалец сменит Гари Невилла, чей контракт с "летучими мышами" истекает летом.

Ранее сообщалось о возможном назначении Виллаш-Боаша на пост главного тренера "Порту".

Баштуш может перебраться в Турцию

"Бешикташ" нацелился на защитника "Ростова" Баштуша, информирует Нaberturk. Игрок не является приоритетным вариантом для турецкого клуба, и переговоры по нему "черные орлы" начнут в том случае, если не сумеют договориться о приобретении защитника "Днепра" Силвы Дугласа, являющегося главной целью стамбульской команды.

В нынешнем чемпионате России Баштуш сыграл 15 встреч, отметившись двумя забитыми мячами и получив одну желтую карточку.

Перес намерен наполовину обновить состав "Реала" грядущим летом

По информации El Chiringuito, президент "Реала" Флорентино Перес намерен выделить 200 миллионов евро для обновления команды по завершении текущего сезона. Первым из тех, кто уйдет из клуба, станет наставник "сливочных" Рафаэль Бенитес. Сообщается, что он, по всей вероятности, покинет свой пост намного раньше окончания сезона.

Кроме того, королевский клуб готов расстаться с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом, Каримом Бензема, Тони Кроосом, Хесе Родригесом, Иско, Альваро Арбелоа, Кейлором Навасом и Денисом Черышевым.

Что касается приобретений, то в планы Переса входят покупки Давида Де Хеа, Роберта Левандовски и Эдена Азара в летнее трансферное окно.

Ниасс: "Если позвонят из "Челси", полечу в Лондон первым же рейсом"

Форвард "Локомотива" Умар Ниасс рассказал, что экс-наставник "Челси" Жозе Моуринью был заинтересован в его услугах. Кроме того, сенегалец заявил, что существует возможность его ухода из стана железнодорожников этой зимой при наличии хорошего предложения.

"Жозе Моуринью во время своей работы в "Челси" проявлял ко мне интерес. Что отвечу, если мне позвонят из лондонского клуба? Даже не спрашивайте. Первым же самолетом вылетел бы туда. Моуринью импонировала моя игра, когда я еще играл в Турции, и об этом он говорил людям, с которыми я работаю. Он проявлял огромный интерес ко мне, но, к сожалению, он лишился своего поста.

Сейчас мной интересуются многие большие клубы. Мой переход, если он случится, станет огромным плюсом для меня, моей карьеры и сборной Сенегала.

Если какой-либо клуб из Англии сделает мне предложение, мы будем его обсуждать. Поступит конкретное предложение – я могу сменить команду. Если нет, буду делать все, что в моих силах для "Локомотива", а по окончании сезона будем смотреть", – приводит слова Ниасса Senxibar.

Зимнее трансферное окно. Ниасс может оказаться в "Челси"

Экс-защитник Кот-д`Ивуара найден мертвым в реке

Экс-защитник сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури, пропавший без вести три недели назад, был найден мертвым в реке Рейн. На теле футболиста отсутствовали какие-либо следы насилия. По информации источника, Гохури в последнее время пристрастился к употреблению наркотических веществ, что, вполне вероятно, и стало причиной возможного самоубийства.

Гохури в разное время являлся игроком таких клубов, как "ПСЖ", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Уиган" и другие. В прошедшем сезоне игрок выступал в составе немецкого "Рот-Вайсса", проведя за него 12 поединков.

"Ливерпуль" потерпел поражение от "Вест Хэма"

Во встрече 20-го тура английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел выездное поражение от "Вест Хэма". "Молотобойцы" дважды отличились в этой встрече усилиями Антонио и Кэрролла. Подопечным Клоппа так и не удалось поразить ворота соперника.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Вест Хэм (Лондон) – Ливерпуль – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 10; 2:0 – Кэрролл, 55.

"Эспаньол" и "Барселона" сыграли вничью

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной". Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Эспаньол (Барселона) – Барселона – 0:0

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