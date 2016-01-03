«Бомбардир.ру» запускает блоги!

Мы очень старались подготовить для вас подарок к Новому году, и нам это удалось! Друзья, встречайте – тестовая версия блогов на «Бомбардире»!

Как создать блог на «Бомбардире"?

Находим в левом верхнем углу кнопку "Создать блог» и смело ее нажимаем.

Заполняем все поля с названием и описанием блога. Обратите внимание на ограничение по количеству символов. Например, название блога «Моуринью и его друзья» умещается в лимит. А название «Жозе Моуринью и весь мир, который его совсем не любит» точно не влезет в обозначенные 40 символов. Та же самая ситуация с описанием. В описании нужно чуть подробнее объяснить, о чем будет ваш блог.

Далее вставляем шапку блога и логотип. Все рекомендованные размеры и форматы файлов для загрузки указаны. И если вы, например, загрузите логотип другого размера, то он будет автоматически уменьшен и/или обрезан.

Жмем «Создать».



Ура! Блог создан!

Как создать пост в блоге?

Заходите в свой блог и жмите на значок «плюса». Также запись можно создать из блока «Мои блоги».

В меню создания записи вы видите уже знакомое поле названия с ограничением в 90 символов и краткое описание – в 250 символов. Краткое описание – это небольшой вводный абзац к вашему материалу, который должен пояснить читателю, о чем будет идти речь в этом посте.

Далее идет основное поле для работы с текстом – описание. Здесь же есть редактор с набором функций, многие из которых вам знакомы по работе, например, с другими текстовыми редакторами.

Далее вы должны привязать запись к одному из предложенных разделов. Если вы считаете, что набор разделов недостаточно полный, то предлагайте свои варианты в комментариях. Варианты, которые будут просить чаще других, мы обязательно включим в список наших разделов.

Кроме того, вы можете выбрать команду(ы) и персону(ы), о которых вы пишете в посте.

Затем требуется загрузить иллюстрацию рекомендованного размера и формата и нажать «Опубликовать» (материал сразу появится в открытом доступе) или «В черновик» (материал будет доступен только вам, и вы сможете его опубликовать позже или отредактировать).

Поздравляем, ваш первый пост создан!

Друзья, нам тоже хочется сделать конкурс прогнозов и много всего другого. И над всем, что вы просите и ждете, мы уже работаем, но пока готовы вам показать только тестовую версию блогов. Надеемся, вам они понравятся, и мы вместе сделаем их максимально удобными.

По всем вопросам, предложениям, отзывам, проблемам – пишите на blogs@bombardir.ru или в комментариях к этому посту.

Чем больше будет вопросов, тем быстрее мы поймем, чего не хватает читателям, и сможем доработать или изменить этот функционал.

На какие блоги уже можно подписаться:

Интервью на «Бомбардире»

Звезды российского и мирового футбола – мы их достали!

Заговор

Блог Дмитрия Проскурина преимущественно о родном футболе

Сеск в большом городе

Раздражающий всех нормальных мужиков блог Ульяны Лукьянченко (на аватаре, кстати, сам автор!)

Полоска белая, полоска синяя

Сергей Бабарика – об английском футболе всех мастей

Vanity Fair

Блог Александра Карамышева с рогатым Смешариком на обложке

Свободный художник

Путевые записки Ивана Адаменко

Цена жизни

Александр Плеханов собирает настоящие истории преодоления

Агент 016

Блог прогнозов известного агента Алексея Сафонова

Из России с любовью

Николай Живогдядов пишет для тех, кто неравнодушен к российскому футболу