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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    «Бомбардир.ру» запускает блоги!

    3 января 2016
    Мы очень старались подготовить для вас подарок к Новому году, и нам это удалось! Друзья, встречайте – тестовая версия блогов на «Бомбардире»!

    Как создать блог на «Бомбардире"?

    Находим в левом верхнем углу кнопку "Создать блог» и смело ее нажимаем.

    Заполняем все поля с названием и описанием блога. Обратите внимание на ограничение по количеству символов. Например, название блога «Моуринью и его друзья» умещается в лимит. А название «Жозе Моуринью и весь мир, который его совсем не любит» точно не влезет в обозначенные 40 символов. Та же самая ситуация с описанием. В описании нужно чуть подробнее объяснить, о чем будет ваш блог.

    Далее вставляем шапку блога и логотип. Все рекомендованные размеры и форматы файлов для загрузки указаны. И если вы, например, загрузите логотип другого размера, то он будет автоматически уменьшен и/или обрезан.

    Жмем «Создать».

    Ура! Блог создан!

    Как создать пост в блоге?

    Заходите в свой блог и жмите на значок «плюса». Также запись можно создать из блока «Мои блоги».

    В меню создания записи вы видите уже знакомое поле названия с ограничением в 90 символов и краткое описание – в 250 символов. Краткое описание – это небольшой вводный абзац к вашему материалу, который должен пояснить читателю, о чем будет идти речь в этом посте.

    Далее идет основное поле для работы с текстом – описание. Здесь же есть редактор с набором функций, многие из которых вам знакомы по работе, например, с другими текстовыми редакторами.

    Далее вы должны привязать запись к одному из предложенных разделов. Если вы считаете, что набор разделов недостаточно полный, то предлагайте свои варианты в комментариях. Варианты, которые будут просить чаще других, мы обязательно включим в список наших разделов.

    Кроме того, вы можете выбрать команду(ы) и персону(ы), о которых вы пишете в посте.

    Затем требуется загрузить иллюстрацию рекомендованного размера и формата и нажать «Опубликовать» (материал сразу появится в открытом доступе) или «В черновик» (материал будет доступен только вам, и вы сможете его опубликовать позже или отредактировать).

    Поздравляем, ваш первый пост создан!

    Друзья, нам тоже хочется сделать конкурс прогнозов и много всего другого. И над всем, что вы просите и ждете, мы уже работаем, но пока готовы вам показать только тестовую версию блогов. Надеемся, вам они понравятся, и мы вместе сделаем их максимально удобными.

    По всем вопросам, предложениям, отзывам, проблемам – пишите на blogs@bombardir.ru или в комментариях к этому посту.

    Чем больше будет вопросов, тем быстрее мы поймем, чего не хватает читателям, и сможем доработать или изменить этот функционал.

    На какие блоги уже можно подписаться:

    Интервью на «Бомбардире»
    Звезды российского и мирового футбола – мы их достали!

    Заговор
    Блог Дмитрия Проскурина преимущественно о родном футболе

    Сеск в большом городе
    Раздражающий всех нормальных мужиков блог Ульяны Лукьянченко (на аватаре, кстати, сам автор!)

    Полоска белая, полоска синяя
    Сергей Бабарика – об английском футболе всех мастей

    Vanity Fair
    Блог Александра Карамышева с рогатым Смешариком на обложке

    Свободный художник
    Путевые записки Ивана Адаменко

    Цена жизни
    Александр Плеханов собирает настоящие истории преодоления

    Агент 016
    Блог прогнозов известного агента Алексея Сафонова

    Из России с любовью
    Николай Живогдядов пишет для тех, кто неравнодушен к российскому футболу

    Рейтинг: 5 Голосов: 18
    Комментарии10
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 февраля 2016, 12:54

      Опять не работает обновление в блоге а малолетки прыщавые продолжают минусики ставить)))) детишки милые)))

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 февраля 2016, 09:03

      Второй день не могу обновить видео и медиа файлы блога.
      Еще день и я уйду отсюда, такие сбои меня не устраивают.

      -3
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      Рейтинг: +137

      serg30 14 января 2016, 15:11

      Подскажите, какие максимальные размеры по количеству точек в длину и ширину при вставке фотографии в текстовый редактор блога?

      0
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 11 января 2016, 16:39

      Отлично, спасибо. Жду с нетерпением конкурса прогнозистов. А пока можно попробовать себя в роли начинающего блогера.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 19:45

      Блин, читать нечего! Творите, пацаны!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 5 января 2016, 21:38

      Спасибо, хороший подароk :~))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 3eмлянин 10 января 2016, 19:48

      И ты, сектант, здесь?

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 30 декабря 2015, 21:30

      подарок канешна шикарный!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 декабря 2015, 13:44

      Давно пора! Теперь народ с соккера сюда придет

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 10 января 2016, 19:49

      Ещё не скоро.

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