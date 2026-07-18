Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»