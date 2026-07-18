18.07.2026, суббота, 19:30
Суперкубок России, Финал
Суперкубок России, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-1-1-2
16
Адамов
78
Дивеев
33
Нино
6
Дркушич
66
Вега
5
Барриос
31
Мантуан
8
Вендел
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
3-2-2-3
98
Максименко
68
Литвинов
3
Ву
6
Бабич
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
82
Волков
82
Волков
31
Мантуан
6
Дркушич
14
Джон Джон
14
Джон Джон
6
Дркушич
10
Глушенков
17
Мостовой
17
Мостовой
10
Глушенков
5
Барриос
9
Аугусто
9
Аугусто
5
Барриос
6
Бабич
4
Джику
4
Джику
6
Бабич
35
Мартинс
97
Денисов
97
Денисов
35
Мартинс
83
Фернандеш
25
Пруцев
25
Пруцев
83
Фернандеш
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Зенит - Спартак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»