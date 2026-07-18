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  • «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

18 июля, 18:20
Зенит
18.07.2026, суббота, 19:30
Суперкубок России, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Спартак
90+8' А. Соболев (П)
25' К. Мартинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Джон Джон
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Адамов
78
Дивеев
33
Нино
6
Дркушич
66
Вега
5
Барриос
31
Мантуан
8
Вендел
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
3-2-2-3
98
Максименко
68
Литвинов
3
Ву
6
Бабич
18
Умяров
35
Мартинс
83
Фернандеш
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
33
Нино
25
Андраде
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
82
Волков
82
Волков
31
Мантуан
6
Дркушич
14
Джон Джон
14
Джон Джон
6
Дркушич
10
Глушенков
17
Мостовой
17
Мостовой
10
Глушенков
5
Барриос
9
Аугусто
9
Аугусто
5
Барриос
6
Бабич
4
Джику
4
Джику
6
Бабич
35
Мартинс
97
Денисов
97
Денисов
35
Мартинс
83
Фернандеш
25
Пруцев
25
Пруцев
83
Фернандеш
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
9
Угальде
5
Барко
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Зенит - Спартак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Спартак Зенит
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