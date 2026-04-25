25.04.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-2-1-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
5
Ороз
8
Витюгов
22
Костанца
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
74
Чевардин
7
Бакаев
10
Батраков
10
Воробьев
8
Витюгов
18
Лепский
18
Лепский
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
7
Баньяц
77
Ахметов
77
Ахметов
7
Баньяц
5
Ороз
26
Марин
26
Марин
5
Ороз
11
Рахманович
8
Шуманский
8
Шуманский
11
Рахманович
3
Фассон
32
Вера
32
Вера
3
Фассон
7
Бакаев
9
Пиняев
9
Пиняев
7
Бакаев
74
Чевардин
17
Салтыков
17
Салтыков
74
Чевардин
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
Точно не сыграют
Локомотив
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
3
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
8
Офсайды
2
2
Количество передач
319
445
Сейвы
6
5
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»