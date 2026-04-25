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  • «Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 15:50
Крылья Советов
25.04.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
31' И. Олейников 53' А. Рахманович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Химми Марин
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-1-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
5
Ороз
8
Витюгов
22
Костанца
7
Баньяц
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
74
Чевардин
7
Бакаев
10
Батраков
10
Воробьев
8
Витюгов
18
Лепский
18
Лепский
8
Витюгов
19
Олейников
20
Столбов
20
Столбов
19
Олейников
7
Баньяц
77
Ахметов
77
Ахметов
7
Баньяц
5
Ороз
26
Марин
26
Марин
5
Ороз
11
Рахманович
8
Шуманский
8
Шуманский
11
Рахманович
3
Фассон
32
Вера
32
Вера
3
Фассон
7
Бакаев
9
Пиняев
9
Пиняев
7
Бакаев
74
Чевардин
17
Салтыков
17
Салтыков
74
Чевардин
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
Точно не сыграют
C. Geoffrey
Сергей Бабкин
ЦП
Роман Евгеньев
ЦЗ
Томас Галдамес
ЛЗ
Локомотив
Точно не сыграют
Александр Руденко
ЛВ
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
3
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
8
Офсайды
2
2
Количество передач
319
445
Сейвы
6
5
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Локомотива», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Локомотив»

«Крылья Советов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
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