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  • «Краснодар» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Краснодар» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 18:20
Краснодар
19.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
59' Х. Боселли 90+2' Жубал
43' М. Бевеев 66' М. Петров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
10
Эдуард Сперцян
(К) ЦП
23
Хуан Боселли
ЦП
53
Александр Черников
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
(К) ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
18
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
4-5-1
1
Агкацев
15
Оласа
4
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
88
Кривцов
10
Сперцян
23
Боселли
53
Черников
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-3-1
81
Кукушкин
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
22
Бевеев
26
Беликов
4
Гассама
10
Петров
73
Петров
11
Титков
18
Ласерда
23
Боселли
90
Кобнан
90
Кобнан
23
Боселли
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
11
Батчи
5
Жубал
5
Жубал
11
Батчи
4
Гассама
68
Рядно
68
Рядно
4
Гассама
73
Петров
21
Андерсон
21
Андерсон
73
Петров
Беликов
8
Мендель
8
Мендель
Беликов
10
Петров
69
Манелов
69
Манелов
10
Петров
18
Ласерда
9
Оффор
9
Оффор
18
Ласерда
Остались в запасе
Краснодар
Балтика
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
67
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Кокшаров
ЦФ
Кевин Ленини
ОП
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Балтика
Точно не сыграют
Тентон Йенне
ЛВ
Элдар Чивич
ЛЗ
Статистика матча Краснодар - Балтика
4
5
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
22
Офсайды
1
1
Количество передач
418
230
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
59
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Балтики», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Балтика»

«Краснодар» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар
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