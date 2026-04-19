19.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-5-1
1
Агкацев
15
Оласа
4
Коста
3
Тормена
20
Гонсалес
88
Кривцов
10
Сперцян
23
Боселли
53
Черников
11
Батчи
9
Кордоба
3-3-3-1
81
Кукушкин
25
Филин
2
Варатынов
25
Андраде
22
Бевеев
26
Беликов
4
Гассама
10
Петров
73
Петров
11
Титков
18
Ласерда
23
Боселли
90
Кобнан
90
Кобнан
23
Боселли
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
11
Батчи
5
Жубал
5
Жубал
11
Батчи
4
Гассама
68
Рядно
68
Рядно
4
Гассама
73
Петров
21
Андерсон
21
Андерсон
73
Петров
Беликов
8
Мендель
8
Мендель
Беликов
10
Петров
69
Манелов
69
Манелов
10
Петров
18
Ласерда
9
Оффор
9
Оффор
18
Ласерда
Остались в запасе
Краснодар
Балтика
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
67
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча Краснодар - Балтика
4
5
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
22
Офсайды
1
1
Количество передач
418
230
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
59
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Балтики», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»