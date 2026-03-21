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  • «Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 19:20
Балтика
21.03.2026, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Сочи
5' С. Волков (АГ) 12' А. Филин 84' М. Петров (П) 87' М. Рядно
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
11
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
69
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
45
Франсуа Камано
ЛВ
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-2-3-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
4
Гассама
25
Филин
77
Чивич
22
Бевеев
11
Титков
10
Петров
73
Петров
15
Йенне
91
Хиль
3-3-1-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
3
Солдатенков
82
Волков
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
10
Крамарич
7
Зиньковский
9
Федоров
15
Йенне
68
Рядно
68
Рядно
15
Йенне
10
Петров
21
Андерсон
21
Андерсон
10
Петров
11
Титков
26
Беликов
26
Беликов
11
Титков
77
Чивич
69
Манелов
69
Манелов
77
Чивич
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
9
Федоров
8
Игнатов
8
Игнатов
9
Федоров
82
Волков
45
Камано
45
Камано
82
Волков
16
Мухин
78
Корнеев
78
Корнеев
16
Мухин
10
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Крамарич
Остались в запасе
Балтика
Сочи
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
Точно не сыграют
Кевин Андраде
ЦЗ
Под вопросом
Андрей Мендель
ОП
Сочи
Точно не сыграют
Марсело Алвес
ЦЗ
Дмитрий Васильев
ОП
Статистика матча Балтика - Сочи
3
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
16
18
Офсайды
4
2
Количество передач
405
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Сочи», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Сочи»

«Балтика» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Балтика
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