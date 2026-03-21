21.03.2026, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-3-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
4
Гассама
25
Филин
77
Чивич
22
Бевеев
11
Титков
10
Петров
73
Петров
15
Йенне
91
Хиль
3-3-1-2-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
3
Солдатенков
82
Волков
16
Мухин
17
Макарчук
8
Коваленко
10
Крамарич
7
Зиньковский
9
Федоров
15
Йенне
68
Рядно
68
Рядно
15
Йенне
10
Петров
21
Андерсон
21
Андерсон
10
Петров
11
Титков
26
Беликов
26
Беликов
11
Титков
77
Чивич
69
Манелов
69
Манелов
77
Чивич
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
9
Федоров
8
Игнатов
8
Игнатов
9
Федоров
82
Волков
45
Камано
45
Камано
82
Волков
16
Мухин
78
Корнеев
78
Корнеев
16
Мухин
10
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Крамарич
Остались в запасе
Балтика
Сочи
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
14
Кирилл Кравцов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Балтика
Точно не сыграют
Под вопросом
Сочи
Точно не сыграют
Статистика матча Балтика - Сочи
3
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
16
18
Офсайды
4
2
Количество передач
405
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Сочи», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»